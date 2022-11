Jądrówka w Choczewie to także wyższe wpływy podatkowe

Inwestycje w infrastrukturę towarzyszące budowie elektrowni jądrowej w Choczewie były jednym z tematów posiedzenia Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego - poinformowały Polskie Elektrownie Jądrowe. W opinii PEJ - takie inwestycje oznaczają wyższe wpływy podatkowe i nowe miejsca pracy w regionie

Zastępca dyrektora pionu komunikacji i relacji z interesariuszami Polskich Elektrowni Jądrowych Joanna Szostek poinformowała, że w poniedziałek podczas obrad Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawiciele spółki Polskie Elektrownie Jądrowe zaprezentowali status inwestycji i działania planowane w związku z przyspieszeniem prac nad projektem.

Z kolei dzień wcześniej, w niedzielę, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się uroczysta inauguracja sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. W inauguracji brali także udział przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych, którzy opowiedzieli uczestnikom o inwestycji polegającej na budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu i przybliżyli aktualne informacje jej dotyczące - przekazała w przesłanym PAP komunikacie Joanna Szostek.

Ostatnie spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku stanowią kontynuację działań informacyjnych prowadzonych przez spółkę PEJ w związku z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu i jest najbardziej zaawansowaną inwestycją tego typu w kraju.

Jak informuje spółka, na spotkaniach przedstawiciele PEJ omówili kwestie związane z korzyściami wynikającymi z inwestycji, w tym z wpływami podatkowymi, rozwojem gospodarczym regionu czy powstaniem nowych miejsc pracy. Wspomniano także o możliwym wzroście zapotrzebowania na różnorodne usługi, niekoniecznie związane stricte z sektorem jądrowym, takie jak handel, całoroczna baza noclegowa, usługi opieki zdrowotnej czy edukacyjne.

Istotnym tematem poruszanym podczas posiedzenia Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej były inwestycje w infrastrukturę towarzszącą elektrowni, czyli nowe drogi, linie kolejowe i elektroenergetyczne, które powstaną w gminie Choczewo. Inwestycje te są realizowane przez wyspecjalizowane państwowe spółki – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Polskie Linie Kolejowe PLK oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne - poinformowała Joanna Szostek.

W związku z podjęciem przez rząd uchwały o wyborze dostawcy technologii, którym została amerykańska firma Westinghouse Electric Company, projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej przez spółkę PEJ przeszedł do kolejnej fazy realizacji.

Jednocześnie PKP PLK ogłosiły zwycięzcę przetargu na wykonawcę koncepcji dostępu kolejowego do polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu, a GDDKiA zleciła opracowanie koncepcji programowej z wariantowaniem przebiegu trasy oraz opracowaniem materiałów do decyzji środowiskowej, co przybliża realizację obu inwestycji. Na poziomie samorządowym trwają także rozmowy dotyczące przebiegu tras i linii elektroenergetycznych.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

PAP/mt