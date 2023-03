Ratownictwo górnicze w KGHM

Ratownictwo w górnictwie czy hutnictwie to dziedzina, w której polskie jednostki mają duże doświadczenie i cieszą się uznaniem na całym świecie

Oprócz poświęcenia i stałego podnoszenia umiejętności praktycznych samych ratowników dokonuje się w tym obszarze w naszym kraju także istotny postęp technologiczny. Jednym z jego przejawów jest oddanie do użytku nowego, ultranowoczesnego budynku dyspozytorni dla strażaków i ratowników KGHM w Sobinie koło Polkowic.

Nowy budynek Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, oddziału KGHM, wyposażono w najwyższej jakości systemy łączności i nowoczesne systemy informatyczne. Budynek powstał przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i z dbałością o samowystarczalność i oszczędność energetyczną, dzięki zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej.

Mieszkańcy też bezpieczniejsi

Obiekt składa się z dyspozytorni z garażami technicznymi oraz części administracyjnej. Inwestycja rozpoczęła się w 2021 roku i kosztowała ponad 5,5 mln zł. Ratownicy mają teraz lepsze warunki pracy, a to przekłada się na bezpieczeństwo nie tylko pracowników KGHM, ale także całego Zagłębia Miedziowego. Dla przykładu liczba interwencji jednostki w przypadku zdarzeń w KGHM to ok. 30 w roku, natomiast wyjazdów do wypadków, pożarów czy innych zdarzeń kryzysowych w Zagłębiu Miedziowym jest średnio ok. 150 w ciągu roku.

Nowa dyspozytornia jest wyjątkowa nie tylko pod względem wyposażenia. Po raz pierwszy w historii KGHM daje możliwość poprowadzenia akcji ratowniczej czy ewakuacyjnej bezpośrednio z Sobina. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń na terenie oddziałów KGHM dyspozytorzy JRGH otrzymują wszelkie informacje umożliwiające zdalne i bezzwłoczne kierowanie akcją ratunkową czy gaśniczą.

Pomagają wszędzie gdzie trzeba

Nowa dyspozytornia trafia w dobre ręce. Ratownicy i strażacy z KGHM należą do najlepszych na świecie. Ich profesjonalizm i umiejętności były wielokrotnie doceniane. W ostatnich Międzynarodowych Zawodach Zastępów Ratowniczych, które odbyły się w 2022 roku ratownicy górniczy KGHM w jednej z konkurencji zajęli III miejsce otrzymując brązowy medal.

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego z Sobina w ubiegłym roku obchodziła 25-lecie istnienia. Do zadań JRGH należy niesienie niezbędnej pomocy dla wszystkich Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie likwidacji skutków pożarów, tąpań i zawałów, wdarcia się wody, awarii energomechanicznych, awarii technicznych oraz chemicznych i ekologicznych na powierzchni i w wyrobiskach dołowych.

Ratownicy KGHM pomagali i pomagają nie tylko w związku z działalnością górniczą czy hutniczą w spółce czy w Zagłębiu Miedziowym. Ratownicy z JRGH uczestniczyli w akcjach ratunkowych po trzęsieniach ziemi w Albanii czy w Turcji, w 1998 roku. W tym roku strażacy z Sobina jako jedni z pierwszych zgłosili swój akces do pomocy w poszukiwaniu zaginionych po kataklizmie jaki znów dotknął kraj nad Bosforem.