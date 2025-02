Kontrola dostępu a ochrona środowiska: czy to możliwe?

Nowoczesne technologie zwiększają bezpieczeństwo, ale mogą również wspierać ochronę środowiska. Jak? Oto kilka przykładów, w jaki sposób systemy kontroli dostępu mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji CO₂ oraz redukcji zużycia energii w Twojej firmie.

1. Integracja z systemami zarządzania budynkiem

Nowoczesne budynki coraz częściej korzystają z inteligentnych systemów zarządzania (BMS – Building Management Systems), które monitorują i optymalizują zużycie energii. Połączenie kontroli dostępu z systemami sterowania oświetleniem, klimatyzacją, wentylacją czy ogrzewaniem pozwala na dynamiczne dostosowanie warunków w pomieszczeniach do rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Przykład? Jeśli system wykryje, że w danym pokoju nie ma osób, automatycznie może wyłączyć światło i zmniejszyć temperaturę. To nie tylko redukuje rachunki za prąd, ale także pomaga w ograniczeniu śladu węglowego Twojej firmy.

2. Poświadczenia mobilne zamiast plastikowych kart

Tradycyjne karty dostępu są najczęściej wykonane z PVC – plastiku, który nie ulega biodegradacji i przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Współczesne rozwiązania pozwalają jednak zastąpić je aplikacjami mobilnymi, eliminując tym samym konieczność produkcji, dystrybucji i utylizacji setek, a nawet tysięcy plastikowych identyfikatorów.

Szacuje się, że do końca 2025 roku ponad 100 milionów smartfonów na świecie będzie wykorzystywanych jako narzędzia do kontroli dostępu. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwala na zdalne zarządzanie uprawnieniami, a jednocześnie redukuje odpady plastikowe.

3. Redukcja śladu węglowego dzięki zdalnemu dostępowi

W dobie rosnącej popularności pracy hybrydowej i zdalnej nowoczesne technologie umożliwiają firmom zarządzanie dostępem do budynków i pomieszczeń bez konieczności fizycznej obecności na miejscu. Chmurowe systemy kontroli dostępu umożliwiają zdalne:

• otwieranie drzwi, np. dla gości czy serwisantów,

• przyznawanie i modyfikowanie uprawnień pracownikom,

• monitorowanie obecności w biurze w czasie rzeczywistym.

W ten sposób firmy mogą ograniczyć konieczność dojazdów w celu fizycznego przekazywania kluczy czy kart dostępu. W rezultacie zmniejsza się liczba podróży służbowych oraz codziennych dojazdów do biura, a to prowadzi do redukcji emisji spalin i obciążeń transportowych.

4. Inteligentne zarządzanie przestrzenią biurową

Czy Twoja firma w pełni wykorzystuje dostępne biura i sale konferencyjne? Badania wskazują, że aż 60% firm nie optymalizuje przestrzeni, którą posiada lub wynajmuje. Problem znacznie pogłębił się w momencie, gdy sporo firm wprowadziło pracę zdalną bądź hybrydową.

Systemy kontroli dostępu, jak rozwiązanie od Unicard Systems, mogą pomóc w monitorowaniu obecności pracowników. To pozwala na lepsze zarządzanie przestrzenią i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Dzięki analizie ruchu w biurze można:

• ograniczyć niepotrzebne zużycie energii,

• zmniejszyć liczbę wynajmowanych pomieszczeń,

• zoptymalizować systemy wentylacyjne i ogrzewania.

W efekcie oszczędzasz nie tylko pieniądze, ale także przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO2.

