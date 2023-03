Rozszerzenie NATO: Finlandia dziękuję sojusznikom!

Wspólne nordyckie eskadry myśliwców Danii, Finlandii, Szwecji i Norwegii liczące ok. 250 maszyn, to proces przygotowywany już od 15 lat, ale dopiero, gdy Finlandia znalazła się na ostatniej prostej do NATO, a Rosja na szeroką skalę zaatakowała Ukrainę, zaczęto mówić o tym „otwarcie” – pisze w poniedziałek fińska prasa