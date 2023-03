Problemy Tesli Semi. To miała być rewolucja

Zdjęcia Tesli Semi stojącej na poboczu powoli przestają dziwić

Co więcej - takie fotografie były udostępniane dość regularnie w mediach społecznościowych w ostatnich tygodniach. Okazuje się, że powód problemów może być trywialny. Chodzi o oprogramowanie. Ale błędy są na tyle poważne, iż przeszkadzają kierowcom w wykonywaniu obowiązków.

Otóż miało się zdarzać, że ekrany ciągnika siodłowego migotały lub się wyłączały, więc kierowcy zatrzymywali się, bo nie byli pewni, co powinni dalej robić – wyświetlacze kontrolują wszystkie funkcje Semi - czytamy na portalu elektrowoz.pl.

Sytuacja jest o tyle kłopotliwa, iż pojazdy zaledwie kilka miesięcy temu trafiły do dostawców. I stosunkowo od niedawna są wykorzystywane w pracy.

Tesla Semi to elektryczny samochód ciężarowy produkcji Tesla, Inc., zaprezentowany w 2017 roku. Rozpoczęcie produkcji ruszyło w 2021 roku i to z opóźnieniami w stosunku do pierwotnych planów. To pierwszy taki projekt Elona Muska.

Elektrowoz/KG