„Postradał zmysły” - niemiecka prasa o Macronie

Niemieckie media krytykują postawę i wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Twierdzą, że „postradał zmysły”, „wbił klin w relacje Europy z USA”.

„Sueddeutsche Zeitung” skrytykował działania prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Podczas pobytu w Chinach zapowiedział chęć odzyskania przez Europejczyków „samodzielności strategicznej”.

Niemiecki dziennik zwrócił uwagę, że wiele państw, ma zupełnie inne zdanie w kwestii zaangażowania Stanów Zjednoczonych w europejskie działania.

Z kolei niemieckie „Frankfurter Allgemeine Zeitung” deklaruje, że polegająca wyłącznie na sobie EurOpa bez Stanów Zjednoczonych nie poradziłaby sobie sama wobec tego, co dzieje się na Ukrainie.

Mocne słowa, takie jak „śmierć mózgowa NATO” czy bohaterski sprzeciw wobec „statusu wasala” Ameryki zwiększają prawdopodobieństwo, że zostanie się tam wspomnianym na prominentnym miejscu w podręcznikach historii. Ważniejsze byłoby jednak, żeby Macron powiedział, co konkretnie chce zrobić, aby imperialiści w Chinach i Rosji zostali przywołani do porządku, pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Prasa „Badische Zeitung” pisze o tym w jakiej sytuacji Europa może się znaleźć, w przypadku, gdyby Pekin zmienił swoją strategię.

Granica jest jednak zawsze jasno określona: Jeżeli Pekin siłą zmieniłby status quo Tajwańczyków, to miałoby to poważne konsekwencje. A może jednak nie? Emmanuel Macron publicznie bardzo podkopał strategię UE . Sygnały są fatalne: Xi może czuć się zachęcony, że w przypadku inwazji na Tajwan być może nie czekają go zbyt wielkie konsekwencje z Europy. To bez wątpienia zwiększa prawdopodobieństwo konfliktu zbrojnego, ocenia „Badische Zeitung”.