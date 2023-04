Ukraińska stal nie płynie do UE. Zostaje w Polsce? Jak zboże?

Ukraina otrzymała prawo sprzedaży swojej stali na unijnym rynku bez cła, w każdej ilości. Tania stal nie płynie jednak przez Polskę do innych krajów Unii Europejskiej, ale zostaje u nas.

W stali dla budownictwa mamy zastój, ale wytwarzająca dla wojska Huta Stali Jakościowych nie narzeka na brak popytu - mówi Przemysław Sztuczkowski, prezes grupy Cognor w rozmowie z portalem wnp.pl. Jego zdaniem problemem jest presja cen stali z Ukrainy, brak środków z KPO i programu wsparcia budownictwa.

Grupa Cognor to jedno z największych w Polsce przedsiębiorstw branży hutniczej. Zajmuje się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem stalą i złomami metali.

Działająca w innym segmencie hutniczym Huta Stali Jakościowych ma zamówienia od ukraińskiej armii, a także coraz więcej perspektyw na pracę dla wojska polskiego.HSJ dostarcza stali do produkcji zbrojeniowej od dawna: wszystkie 900 Rosomaków zbudowano właśnie na tej skali.

HSJ dostarcza też stal do segmentu automotive, do produkcji samochodów ciężarowych, na które dzisiaj trzeba czekać półtora roku albo i dwa lata. W tym wypadku popyt jest bardzo duży.

Jak wygląda kwestia importu z Ukrainy?

Pod tym względem na rynku stali stało się to samo, co na rynku zboża. Mieliśmy być krajem tranzytowym dla większości ukraińskiego zboża, które miało przejeżdżać do polskich portów, a następnie dalej w świat, a staliśmy się w dużej mierze odbiorcą docelowym i ceny zboża w Polsce spadły o połowę, co powoduje bardzo trudną sytuację naszych rolników, którzy swoje wyroby muszą sprzedawać ze stratą. Na rynku stali stało się to sam - mówi Przemysław Sztuczkowski.