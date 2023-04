Niemcy nagle lubią Ukrainę? Chcą ją zasilić czołgami!

Niemcy chcą stworzyć na Ukrainie… fabrykę czołgów!

Niemiecki koncern Rheinmetall postawił pomysł stworzenia na Ukrainie fabryki dla wojsk pancernych. Niemcy mieliby produkować tam między innymi czołgi, które zasiliłyby ukraińskie wojska pancerne.

Ale nie tylko „tanki” miałyby wyjechać z takiej fabryki, bowiem Niemcy chcieliby też tam zainicjować na Ukrainie produkcję nowoczesnych wozów KF-51 Panther. Jak komentuje Jakub Palowski, ekspert ds. bezpieczeństwa, cytowany przez Defence24:

Ten pomysł może wydawać się bardzo trudny do realizacji. Zarówno Niemcy jak i Ukraińcy są jednak – z różnych powodów – mocno zdeterminowani, by dopracować tą koncepcję, a następnie wdrożyć ją w życie. I po spełnieniu odpowiednich warunków może to się udać.