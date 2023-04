Słychać wycie! Podły wpis Miedwiediewa! "Polska zniknie"

Były prezydent i premier Rosji przekracza kolejne granice!

Dmitrij Miedwiediew od początku inwazji Rosji na Ukrainę posuwa się do skandalicznych wpisów w mediach społecznościowych. Tym razem zaatakował premiera Polski - Mateusza Morawieckiego, nazywając go „idiotą” i „niedorozwiniętym”. To odpowiedź między innymi na niedawny wywiad Morawieckiego w NBC News.

Pytany o domniemane ukraińskie ataki wewnątrz Rosji, Morawiecki stwierdził, że nie ma na ich temat konkretnej wiedzy, ale Ukraina ma prawo do prowadzenia takich działań i nie stanowi to pogwałcenia żadnych porozumień z państwami ją wspierającymi. Dodał przy tym, że nie martwi się zbytnio o to, że takie ataki doprowadzą do bezpośredniej wojny NATO z Rosją, bo „Rosja przegrałaby taką wojnę bardzo szybko i Kreml o tym wie”.

Jakiś idiota, który nazywa się Mateusz Morawiecki powiedział, że Ukraina ma prawo uderzenia na Rosję i nie martwi się o wojnę pomiędzy Rosją a NATO, ponieważ Rosja szybko tę wojnę przegra - napisał Dmitrij Miedwiediew w swoim najnowszym wpisie na Twitterze.

Popagandysta poszedł nawet krok dalej, sugerując iż Polska może zniknąć z mapy. Tym samym grożąc po raz kolejny atakiem atomowym.

Nie wiem, kto wygra lub przegra taką wojnę, ale biorąc pod uwagę rolę Polski jako placówki NATO w Europie, kraj ten na pewno zniknie wraz ze swoim niedorozwiniętym premierem - stwierdził.

KG