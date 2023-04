Firmy meblowe otrzymają wsparcie. Jakie kwoty?

42 projekty polskich firm meblowych otrzymają wsparcie finansowe na robotyzację produkcji. Średnia wartość dotacji na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego oraz urządzeń komplementarnych wyniosła 681,5 tys. zł - podał we wtorek prezes PARP Dariusz Budrowski.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiły we wtorek w Olsztynie wyniki pilotażowego programu „Robogrant- pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. Wyłoniono 42 projekty o łącznej wartości prawie 29 mln zł.

Jak podał PARP, celem programu Robogrant jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez wdrożenie projektów związanych z robotyzacją. Grant mogły otrzymać projekty o charakterze inwestycyjnym, nastawione na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację.

Podczas konferencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Olsztynie wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska powiedziała, że Polska jest liderem na europejskim i światowym rynku meblarskim. „Zgodnie z danymi GUS 2021 rok był rekordowy pod względem produkcji mebli, która osiągnęła wartość blisko 56 mld zł. Polscy eksporterzy zrealizowali 19,2 proc. wartości unijnego eksportu mebli. Jednocześnie liczba robotów zastosowanych w przemyśle meblarskim jest poniżej średniej w stosunku do pozostałych sektorów przetwórstwa przemysłowego w Polsce. Cieszy mnie zatem fakt, że dzięki takim programom jak Robogrant możemy to zmienić” - wskazała wiceminister Semeniuk - Patkowska.

Prezes PARP Dariusz Budrowski podkreślił, że rynek meblarski w Polsce tworzy ok. 32 tys. firm. „W zdecydowanej większość są to mikro i małe przedsiębiorstwa. Utrzymanie konkurencyjności branży meblarskiej powinno odbywać się m.in. poprzez transformację technologiczną. Przemysł meblarski, poprzez swoje znaczenie i potencjał gospodarczy, jest idealną branżą do współpracy przy pilotażowym programie Robogrant”- dodał.

W jego ramach polskie małe i średnie firmy, produkujące meble, starały się o grant w wysokości nawet 850 tys. zł. Środki pozyskane z grantu będa mogły przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego, a także na zakup maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych. Z grantu będą mogły także sfinansować wartości niematerialne i prawne w postaci m.in. oprogramowania, niezbędne do adaptacji i wdrożenia robota do działalności operacyjnej- poinformował prezes Budrowski.

Małe i średnie firmy, produkujące meble i mające siedzibę na terytorium Polski, mogły otrzymać wsparcie sięgające 85 proc. wydatków kwalifikowanych, wynoszących maksymalnie 1 mln zł.

Łącznie w naborze wpłynęło 105 wniosków o powierzenie grantu. Wyłoniono z nich 42 projekty o wartości niemalże 29 mln zł, przy czym średnia dotacja wyniosła 681,5 tys. zł.

pap, jb