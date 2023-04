Patryk Jaki: Cała prawda o "Fit for 55"!

Wiesz, że wkrótce skończą się tanie loty samolotami? Parlament Europejski właśnie przegłosował dodatkowy podatek na loty. Podatek jest po to, aby zmusić ludzi, by latali mniej i bardziej dbali o planetę….a wszystko to ideologiczny kit, który tyle osób łyka jak pelikany, mówi Patryk Jaki.

Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywy i rozporządzenia z pakietu „Fit for 55”, które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Efekt będzie taki, że loty będą droższe, czyli latać będą mogli tylko najbogatsi, których zawsze będzie stać na bilet. Tak samo jak z samochodami - można będzie kupić tylko elektryczne, to znaczy, że latać na wakacje i jeździć samochodem będą mogli tylko ci z grubymi portfelami.

Jaki dodaje, że efekt dyrektywy ogranicza coraz bardziej wolność Europejczyków, a ograniczenia dotkną najuboższych, bo na pewno nie bogatych.

Zwykli ludzie nie będą im przeszkadzali w locie na wakacje czy na drogach, a wszystko po to, aby zapobiec katastrofie klimatycznej, która rzekomo nadchodzi. Na ograniczenie emisji CO2 w przeciągu ostatnich 10 lat ludzkość wydała bagatela prawie 4 miliony dolarów. Efekt? W 2020 roku globalna emisja dwutlenku węgla związana z wytwarzaniem energii wzrosła do 36,8 miliarda ton i ustanowiła nowy rekord. Czyli przypomnijmy efektów żadnych, ale prawie 4 miliony dolarów, za które moglibyśmy lepiej i dostatniej żyć. W kieszeniach wąskiej grupy ludzi, która zarabia na tym ideologicznym kicie, który tyle osób łyka jak pelikany. Wiecie, że na systemie ETS zarabiają firmy z rajów podatkowych na Kajmanach czy bermudach.

Polityk przypomina, że Europa odpowiada za tylko około 9 proc. emisji CO2 i nawet jeśli my zredukujemy 1 proc. emisji ogromnym wysiłkiem, dopłacając do naszych rachunków za energię i odpuszczając sobie wakacje, to jeśli Chiny podniosą emisje o 2 proc., wysiłek pójdzie na darmo

Na koniec apeluje: „ludzie ogarnijcie się i przestańcie głosować na tych, którzy popierają tą klimatyczną, ideologiczną krucjatę”.

twitter, jb