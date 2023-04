Laptopy dla uczniów. "To nawiększy przetarg tego typu"

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński: dzisiaj otwarcie ofert na przetarg na dostarczenie laptopów dla czwartoklasistów

Jesienią do 370 tysięcy 4-klasistów trafią nowe laptopy. Przekazane na ten cel będzie 760 mln złotych. Inwestycja będzie korzystna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 4 klasa szkoły podstawowej to początek nauki licznych przedmiotów.

Minister cyfryzacji był w środę gościem audycji „Sygnały dnia” w Programie I Polskiego Radia. Został m.in. zapytany o przetarg na dostarczenie laptopów dla czwartoklasistów.

Wskazał, że początkowo Komisja Europejska zgodziła się wyłącznie na zaopatrzenie szkół publicznych.

Wynegocjowaliśmy, by trafiły do każdej szkoły w Polsce i każdy czwartoklasista będzie miał szansę otrzymać taki sprzęt. Dzięki zmianom, które wprowadziliśmy, trafią także do uczniów szkół niepublicznych – zaznaczył - Ten sprzęt będzie nawet wcześniej niż we wrześniu, natomiast są procedury przetargowe i bezpiecznie mówimy, że będzie to na jesieni.