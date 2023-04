Sasin: Dziś Podlasie to Polska

Podlasie jest oczkiem w głowie naszego rządu. Jest przedmiotem szczególnego zainteresowania jako część tej Polski, która przez wiele dziesięcioleci była traktowana po macoszemu - powiedział w niedzielę w Białymstoku wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Przypomniał, że „kiedy w 2015 r. przejęli władzę, zastali Polskę bardzo mocno podzieloną. Obok bogatego regionu warszawskiego, na drugim biegunie było 5 najuboższych województw Polski. Województwo podlaskie było i w dalszym ciągu jest wśród tych 5 najuboższych regionów”.

Ta część Polski była traktowana jako Polska B. My tę politykę radykalnie zmieniliśmy. Dzisiaj Podlasie nie jest żadną gorszą częścią Polski, nie jest Polską B. Dzisiaj Podlasie to Polska - mówił wicepremier - Wyrównywanie szans sprowadzało się do bardzo krótkiego stwierdzenia: Polska jest Jedna, nie ma Polski A i B, Polski lepszej i gorszej. Prezydent Lech Kaczyński mówił o tym, że trzeba zerwać z tym fatalnym podziałem. My nie dzielimy Polski na lepszą wschodnią i gorszą zachodnią, bo to jest również podział horyzontalny między wielkimi miastami, a czymś co kiedyś nazywano prowincją. My traktujemy to pojęcie jako synonim do Polski lokalnej.

To nie jest tak, że my dzisiaj wspieramy tylko Polskę lokalną, a zapominamy o tych większych miastach czy bogatszych regionach. Stworzyliśmy system wsparcia, który jest sprawiedliwy i odwołuje się do wszystkich Polaków - dodał.