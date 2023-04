Rusza rządowa "Tarcza dla Pogranicza"

Rusza program „Tarcza dla Pogranicza” - poinformował w poniedziałek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Będzie to pomoc dla firm z pogranicza polsko-białoruskiego, które nie w pełni skorzystały z wcześniejszych rekompensat za utracone dochody z powodu stanu wyjątkowego, wprowadzonego przy tej granicy.

W poniedziałek na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazały się szczegółowe informacje o zasadach tego programu.

Od dzisiaj rusza program +Tarcza dla Pogranicza+, dość długo oczekiwany, jako uzupełnienie tego systemu rekompensat, które były przyznawane przedsiębiorcom z zakresu turystyczno-gospodarczego, którzy swoją działalność prowadzili na terenach objętych stanem wyjątkowym, a później ograniczeniami pobytowymi - powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Przypomniał, że kryzys przy granicy jest związany z wojną hybrydową ze strony państwa białoruskiego, w której wykorzystywani są migranci.

W związku z kryzysem migracyjnym, najpierw od 2 września do 30 listopada 2021 r. w 183 gminach w Podlaskiem i Lubelskiem był wprowadzony stan wyjątkowy, potem od 1 grudnia 2021 do 30 czerwca 2022 r. obowiązywało (przedłużane) rozporządzenie MSWiA o zakazie przebywania na tym obszarze. Firmy z pogranicza ze wskazanych branż mogły się starać o rekompensaty. W Podlaskiem przedsiębiorcom wypłacono ponad 23 mln zł - informował wcześniej urząd wojewódzki.

Wojewoda przypomniał, że obecna „Tarcza dla Pogranicza” jest dla tych przedsiębiorców, którzy nie mogli w pełni skorzystać z wcześniejszego programu rekompensat, wypłacanych przez urząd wojewódzki w związku ze stanem wyjątkowym i zakazem przebywania. Chodzi o te firmy ze wskazanych w przepisach o rekompensatach branż (turystyka, gastronomia, hotelarstwo), które np. przekroczyły limity uzyskanej pomocy publicznej (de minimis - 200 tys. euro), a teraz będą mogły się starać o pieniądze.

Paszkowski zachęca przedsiębiorców do zapoznania się z wnioskami, szczegółowymi uwarunkowaniami tarczy i do złożenia wniosków. Firmy mają na złożenie wniosków 60 dni - ostatecznie do 23 czerwca 2023 r. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy finansowej będzie podejmował wojewoda (w ciągu 30 dni). Pieniądze ma wypłacać Polski Fundusz Rozwoju.

O przyjęciu programu przez Radę Ministrów 14 kwietnia informował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik na posiedzeniu sejmowej komisji spraw wewnętrznych i administracji.

26 stycznia 2023 r. Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy polskiego rządu pod nazwą roboczą „Tarcza dla Pogranicza” z budżetem 21 mln euro (ok. 100 mln zł).

PAP/RO