Pięć sposobów jak płacić mniej za prąd

Tarcza Solidarnościowa zamraża ceny prądu dla gospodarstw domowych na poziomie z ubiegłego roku. Dzięki temu programowi rachunki za energię elektryczną w skali roku są niższe o ok. 2000-3000 zł! Co więcej, jeżeli zmniejszymy nasze zużycie prądu o 10%, otrzymamy dodatkowy upust w wysokości 1/10 kosztów energii! Oszczędzimy więc podwójnie.

Zamrożenie cen prądu obejmuje energię zużytą do określonego w ustawie limitu. Po jego przekroczeniu ceny będą nieco wyższe, jednak nie przekroczą 0,69 za 1 kWh. Większość gospodarstw domowych w Polsce bez trudu zmieści się w limicie określonym na poziomie od 2000 do 3000 kWh, warto jednak pomyśleć o tym, jak optymalizować zużycie energii w gospodarstwie domowym.

1. Wybór energooszczędnych urządzeń

Według badania przeprowadzonego przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, 81% Polaków zwraca dużą uwagę na klasę energetyczną urządzeń elektrycznych podczas ich zakupu . W wielu gospodarstwach domowych znajdują się jednak sprzęty, które mają wiele lat, a ilość zużywanej przez nie energii elektrycznej jest dużo wyższa, niż w przypadku współcześnie produkowanych egzemplarzy.

Wymiana żarówek na energooszczędne

Jak wynika z analizy Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), przygotowanej na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, jedna klasyczna żarówka o mocy 40W zużywa rocznie 345,6 kWh energii. Z kolei żarówka typu LED o mocy 5W, która odpowiada parametrom oświetleniowej standardowej żarówki, zużywa rocznie zaledwie 43,2 kWh. Oznacza to, że po zastosowaniu żarówek LED opłaty za prąd mogą być mniejsze nawet o kilkadziesiąt procent.

3. Ograniczanie trybu czuwania i odłączanie urządzeń po ich naładowaniu

W naszych domach korzystamy z wielu urządzeń elektronicznych – komputera, telefonu czy telewizora. Każde z nich zużywa prąd, co przekłada się na wysokość rachunków. Według badania przeprowadzonego przez KAPE, duże znaczenie w kontekście zużycia energii ma tryb czuwania oraz wygaszacz ekranu. Wyłączenie urządzeń może zmniejszyć pobór prądu nawet o 11%. Co więcej, duży wpływ na wysokość rachunków za prąd ma również ładowanie poszczególnych urządzeń elektrycznych. Okazuje się bowiem, że urządzenia, które są naładowane na 100%, wciąż pobierają energię, przyczyniając się tym samym do zwiększenia rachunków. Warto zatem odłączyć laptop lub telefon od zasilania, gdy bateria będzie pełna.

Przykładowo w przypadku ładowania laptopa przez 8 godzin dziennie w trakcie 200 dni w roku, zużycie energii wynosi 69,68 kWh, a jej koszt to 55,74 zł rocznie. Z kolei laptop podłączony w ciągu 200 dni w trakcie roku, ale jedynie przez 4 godziny dziennie, zużyje około 34,84 kWh, co przekłada się na koszt na poziomie 27,87 zł rocznie. Warto zatem pamiętać o odłączaniu urządzeń od zasilania po ich naładowaniu, a także zrezygnowaniu z trybu czuwania lub wygaszacza, który może generować nawet 15% dodatkowych kosztów za energię elektryczną.

4. Odłączanie telewizora, gdy nie jest on używany

Statystyki dotyczące czasu spędzonego przed telewizorem pokazują, że Polacy korzystają z tego urządzenia średnio przez 3 godziny i 56 minut w ciągu dnia . Jeśli przybliżymy ten wynik do 4 godzin dziennie, zużycie energetyczne telewizora o przekątnej 32 cale wyniesie 32,2 kWh rocznie, co w przeliczeniu wynosi 22,22 zł w skali roku . Z kolei przy tych samych parametrach czasowych dla telewizora o przekątnej ekranu 50 cali, zużycie energii wyniesie 68,6 kWh rocznie, co przekłada się na koszt na poziomie 47,33 zł . Decydując się na telewizor o mniejszej przekątnej, możemy więc zmniejszyć pobór energii oraz rachunki za prąd o ponad 50%. Innymi rozwiązaniami, które mogą zoptymalizować koszty związane z energią elektryczną, jest zmniejszenie jasności i poziomu głośności telewizora, a także odłączanie go, gdy nie jest on użytkowany. Jeżeli zależy nam na słuchaniu w tle, warto zdecydować się na radio, podcasty lub serwisy streamingowe. Wówczas pobór energii będzie mniejszy nawet o kilkadziesiąt procent.

5. Wybór odpowiedniej taryfy energetycznej

Wybór odpowiedniej taryfy jest kluczowy w kontekście optymalizacji zużycia energii. Znaczna część odbiorców korzysta z jednej z dwóch podstawowych taryf – G11 oraz G12. Pierwsza z nich ma stałą stawkę za energię, niezależnie od pory dnia. Z kolei taryfa G12 zakłada określone stawki cenowe za energię, w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia. Warto zatem przeanalizować zużycie energii i sprawdzić, czy wybrana taryfa jest opłacalna dla naszego gospodarstwa domowego. Wybierając odpowiednią taryfę możliwe jest zmniejszenie rachunków za prąd nawet o kilkadziesiąt procent.

Polska ponosi koszty transformacji energetycznej, która jest inwestycją w lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieci. Główny ciężar ekonomiczny tego procesu spoczywa na barkach spółek energetycznych. Warto pamiętać, że na poziomie każdego gospodarstwa domowego istnieją sposoby na optymalizację zużycia energii. Stosowanie się do kilku prostych zasad może zmniejszyć wysokość opłat za prąd od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. Wszystkie informacje i wskazówki dotyczące oszczędzania energii, a także Tarczy Solidarnościowej dostępne są na stronie internetowej liczysieenergia.pl – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Czytaj też: W. Buda o eliminacji tzw. patodeweloperki

Czytaj też: Ukraina. Sondaż: Biden i Duda odegrali najważniejszą rolę

PKEE, jb