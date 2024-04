Rachunek za prąd od lipca wyższy o 13 proc.?

Zakładany przez rząd wzrost ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych do 500 zł/ MWh doda 0,5-0,6 pkt proc. do inflacji konsumenckiej (przy założeniu braku zmian opłat dystrybucyjnych), prognozuje PKO Bank Polski. Według ekonomistów banku, zmiana ta będzie oznaczała podwyżkę rachunku za prąd o 10-13 proc.

„Propozycje energetyczne rządu (wzrost maksymalnej ceny prądu dla gospodarstw domowych do maksymalnie 500 zł/MWh z obecnych 412 zł/MWh) oznaczałyby wzrost cen energii elektrycznej o ok. 21 proc., co przy uwzględnieniu, że cena prądu stanowi ok. połowy rachunku za prąd (pozostałe składniki to m.in. opłaty dystrybucyjne) oznacza wzrost rachunku o 10-13 proc.. Przy założeniu utrzymania pozostałych składowych rachunku bez zmian, wzrost cen w kategorii ‘nośniki energii’ w CPI zostanie podbity o 4,1-4,8 pkt proc. r/r, co przełożyłoby się na wzrost inflacji CPI ogółem o 0,5-0,6 pkt proc. r/r. W takim scenariuszu szacujemy, że inflacja CPI na koniec roku nie przekroczyłaby 5 proc. r/r, czyli byłaby zdecydowanie niższa niż w najbardziej pesymistycznym scenariuszu NBP (powyżej 8 proc. r/r)” - czytamy w raporcie dziennym.

„Minister klimatu i środowiska P.Hennig-Kloska powiedziała, że zamrożone ceny prądu dotyczyć będą wszystkich gospodarstw domowych i nie będą stosowane limity zużycia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 lipca. Według OSR, koszt dla finansów publicznych rekompensat dla firm dystrybucyjnych oraz bonu energetycznego ma wynieść ok. 4,2 mld zł. Proponowane zmiany zakładają ponadto przedłużenie mrożenia cen gazu oraz ciepła” - przypomniano także w raporcie.

W projekcie ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który rząd chce przyjąć w II kwartale br. założono przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jednak cena przewidziana na II poł. 2024 r. ma wynieść 500 zł/MWh wobec obecnie obowiązującej ceny maksymalnej w wysokości 412 zł/MWh netto (do określonych limitów). Cena maksymalna będzie obowiązywać wszystkie gospodarstwa domowe, bez limitu zużycia.

Do końca czerwca br. obowiązują przepisy, według których maksymalna cena energii elektrycznej została ustalona na 412 zł/MWh netto do limitu zużycia, który wynosi odpowiednio: 1,5 MWh dla wszystkich gospodarstw domowych, 1,8 MWh - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz 2 MWh - dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

