Ceny gazu w dół! Będzie jeszcze taniej?

W holenderskim hubie TTF w piątek przed godz. 9.30 gaz w kontraktach na czerwiec taniał o 0,68 proc., do 35,41 euro za MWh, a w kontraktach na lipiec o 0,83 proc., do 35,75 euro za MWh. Gaz w kontraktach sierpniowych zniżkował o ok. 0,8 proc., do ok. 36,71 euro za MWh