Dlaczego demografia wciąż jest wyzwaniem dla Polski? | Impact'23

Podczas kongresu Impact‘23, Maciej Wośko rozmawiał z profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dr hab. Michałem. A. Michalskim

Demografia to tematyka, która przewija się przez wszelkie kongresy. Nic dziwnego, bo dotyczy wielu dziedzin naszego życia.

Cieszę się z ilości dyskusji na ten temat, że rośnie ta świadomość. Możemy się wspaniale technologicznie rozwijać, poziom życia czy zamożnie, ale demografia to jeden z kluczowych czynników. Trzeba głośno o tym mówić: nasza transformacja doprowadziła do niesamowitych zmian społecznych. Może to zostać zaprzepaszczone, jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić ciągłości. Demografia to ciągłość społeczna czy gospodarcza - zaznaczył Michalski.