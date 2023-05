Moskwa drży! Wiemy kiedy Polska otrzyma HIMARSy!

Pierwsze HIMARSy trafić mają do Polski już w następn ym tygodniu!. Jak „dostaną się” do naszego kraju?

Jak informuje Jędrzej Graf z Defence24 zakupione jeszcze w 2019 roku wyrzutnie HIMARS trafią do nas drogą powietrzną. Do końca bieżącego roku mają też trafić do Sił Zbrojnych pozostałe zamówione partie rakiet.

HIMARS to pierwszy w naszych Siłach Zbrojnych system artylerii rakietowej zdolny razić cele na dystansie do 300 km. Ta śmiercionośna broń drastycznie zwiększy możliwości naszej armii.

Jak wskazuje ekspert:

W 2019 r. Polska zakupiła 20 wyrzutni HIMARS wraz z systemem kierowania ogniem AFATDS i pojazdami wsparcia Humvee oraz zapasem amunicji: 270 pociskami GMLRS i trzydziestoma taktycznymi ATACMS

Co istotne HIMARSy to nie jedyny artyleryjski zakup - po wybuchu wojny na Ukrainie MON zdecydował o drastycznym przyspieszeniu zakupów artylerii rakietowej. Do WP, oprócz amerykańskiej technologii, trafią też pozyskane w Korei wyrzutnie K239 Chunmoo.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O HIMARS? CZYTAJ:

Precyzyjna potęga: Oto HIMARS!

Jakie podwozie dla HIMARSa? Już wiemy!

Szef MON: Chcemy, aby w Polsce powstała Himars Academy

Defence24/ Arkady Saulski/