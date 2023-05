Inwestycje będą rosnąć i solidnie napędzą tegoroczny wzrost gospodarczy

Liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych spadła w 2022 r. do 200 tys., co w porównaniu z 2021 r. oznacza zmniejszenie liczby budów o niemal 28 proc. - zwrócili uwagę analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zaznaczyli, że to największy spadek rdr w ostatnich latach