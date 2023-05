Prezes PGE: Polsce niezbędne są wielkoskalowe elektrownie jądrowe

„Jesteśmy po wstępnych badaniach geologicznych, sejsmicznych. Mamy wstępną projekcję finansową i wstępny harmonogram budowy.” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podczas panelu na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do sprawy budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Prezes PGE mówił o potrzebie utrzymania bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Aby sprostać wyzwaniom, by zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości, niezbędne są do tego wielkoskalowe elektrownie jądrowe. Oczywiście wsparcie SMR-ami i jeszcze mniejszymi nuklearnymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Ale wielkoskalowe elektrownie jądrowe są nam niezbędne, by w przyszłości zapewnić w podstawie energię elektryczną, gdy już wygasimy elektrownie węglowe, stwierdził.

Współpraca z Koreą

Wojciech Dąbrowski przypomniał wizytę w Korei Południowej i współpracę z miejscowymi firmami.

Jako PGE jesteśmy zaangażowani w ten projekt biznesowy. Z premierem Sasinem byliśmy w Korei, gdzie pan premier był szefem misji gospodarczej, do której zostaliśmy zaproszeni jako Polska Grupa Energetyczna. Podpisaliśmy list intencyjny o powołaniu wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy PGE a firmą ZE PAK, czyli największym prywatnym producentem energii elektrycznej w Polsce i koncernem koreańskim KHNP, który jest najbardziej doświadczony i utytułowany w budowie elektrowni w Korei i poza Koreą, bo dzisiaj buduje dwa reaktory w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od tego czasu minęło pięć miesięcy. Powołaliśmy polską spółkę z naszym polskim wspólnikiem, która będzie partnerem dla strony koreańskiej. Wykonaliśmy szereg prac i jest to niespotykane w skali światowej, by zrobić to w tak szybkim tempie. Ale pokazuje to, jak jesteśmy odpowiedzialni, jak odpowiedzialny jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak PGE jest odpowiedzialna, realizując politykę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polakom - polskim przedsiębiorcom i odbiorcom indywidualnym, powiedział.

Prezes PGE zapewnił, że wykonano już pierwsze niezbędne prace.

Jesteśmy po wstępnych badaniach geologicznych, sejsmicznych. Mamy wstępną projekcję finansową i wstępny harmonogram budowy. Chcielibyśmy, by pierwsza energia z tej elektrowni popłynęła w 2033 roku. Będzie zlokalizowana w okolicach Pątnowa w Wielkopolsce, mówił.

Prezes PGE mówił również o konieczności zbudowania magazynów energii.

Dzisiaj w Unii Europejskiej zbyt mało mówi się na temat wielkoskalowych magazynów. Energii. My w Polskiej grupie Energetycznej mamy program magazynowania energii, w ramach którego chcemy wybudować 1000 megawatów magazynów bateryjnych, czyli takich powszechnie znanych państwu oraz oraz magazynów espów, czyli takich magazynów polegający na tym, że woda pompowana jest wtedy, kiedy prąd jest tani do górnego zbiornika wodnego i spuszczana wtedy, kiedy prąd jest drogi i co napędza turbiny.

wpolityce, jb