Buda: Większość banków będzie miała w ofercie "bezpieczny kredyt"

Zdecydowana większość banków będzie miała w ofercie „bezpieczny kredyt” - powiedział we wtorek PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wskazał, że w przygotowaniu są nowe elementy polityki mieszkaniowej, które wkrótce ogłosi premier Mateusz Morawiecki.

Minister wskazał, że rządowa ustawa „bezpieczny kredyt 2 proc.” jest już na ostatnim etapie legislacji i od 3 lipca wejdzie w życie. Buda zapytany został, ile banków zadeklarowało, że podpisze umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

„Obecnie trwają procedury, które mają upoważnić zarządy banków komercyjnych do podpisania takich umów, ale żaden bank nie zadeklarował, że nie wejdzie do programu. Zdecydowana większość banków będzie miała w ofercie +bezpieczny kredyt+, choć zapewne część z nich wejdzie do programu po 3 lipca br.” - powiedział.