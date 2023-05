Die Welt: "Polska to wspaniały kraj! Polecam młodym Niemcom tam emigrować"

Polska i Wietnam należą do krajów, gdzie gospodarka rozwinęła się najbardziej dynamicznie w ciągu ostatnich 30 lat. Jedną z przyczyn było pozytywne nastawienie obydwu społeczeństw do wydajności i bogactwa. W Niemczech niestety idziemy w kierunku gospodarki planowej – ocenił w rozmowie z dziennikiem „Welt” ekonomista i historyk Rainer Zitelmann. Młodym Niemcom, chcącym się wzbogacić, polecił emigrację do Polski oceniając, że „to wspaniały kraj”.

Zdaniem Zitelmanna to, że jedne gospodarki prosperują, a inne znajdują się w stagnacji lub upadku, zależy w dużej mierze od stosunku ludzi do bogactwa i osiągnięć ekonomicznych.

Ekonomista zlecił w wielu krajach badania socjologiczne, pokazujące, jak różne nacje oceniają sukces gospodarczy. Z obserwacji wyciągnął wniosek, że społeczeństwa, w których dążenie do bogactwa jest społecznie uznane, wykazują znacznie lepszy rozwój dobrobytu niż te kraje, w których dominują zawiść i nieufność.

Wyniki swoich badań Zitelmann opisał w książce „Der Aufstieg des Drachen und des weissen Adlers“ (Wzlot Smoka i Białego Orła), mówiącej o historii sukcesu gospodarczego Wietnamu i Polski od czasu upadku Muru Berlińskiego w 1989 roku. „Zarówno Wietnam, jak i Polska nadrabiały zaległości gospodarcze w trudnych warunkach” – zauważył „Welt”.

W Wietnamie ludzie wciąż pamiętają czasy, gdy kraj ten był najbiedniejszym krajem świata. Reformy gospodarki rynkowej rozpoczęły się pod koniec lat 80., od wtedy standard życia znacznie się poprawił. W Niemczech wielu zapomniało, że gospodarka rynkowa jest podstawą naszego dobrobytu – podkreślił ekonomista.

W Wietnamie i Polsce stosunek do bogactwa jest bardziej pozytywny, niż w Niemczech. Jak wskazał Zitelmann, 62 proc. Niemców uważa bogatych za egoistów, w Polsce jest to 19 proc. „W dłuższej perspektywie żaden kraj nie odniesie sukcesu gospodarczego, jeśli ludzie sukcesu gospodarczego będą demonizowani. Wielki rozwój gospodarczy Polski i Wietnamu wiąże się również z tym, że bogactwo jest tam postrzegane bardzo pozytywnie” – podkreślił ekspert.

Zaznaczył, że Niemcy mogą się wiele nauczyć od tych krajów.

Polska i Wietnam od dziesięcioleci należą do najbardziej dynamicznych gospodarczo krajów świata. Przyczyną nie jest bezwzględna relacja między rynkiem a państwem, ale to, jak się to zmieniło: rola państwa została zmniejszona po roku 1990, podczas gdy w Niemczech wpływ państwa na gospodarkę znacznie wzrósł w erze rządów Merkel – wyjaśnił ekonomista. To nas osłabi na dłuższą metę. Wietnam i Polska odeszły od gospodarki planowej, podczas gdy my w Niemczech maszerujemy w jej kierunku - podkreślił. Jeśli ktoś jest młody, dynamiczny i chce wyemigrować, Wietnam może być dobrym pomysłem. Polska to też wspaniały kraj ze wspaniałymi ludźmi – stwierdził Zitelmann, zapytany o rady dla młodych Niemców, którzy chcieliby się wzbogacić. Rząd PiS uważany jest w Niemczech za prawicowy, ale jeśli chodzi o politykę socjalną i gospodarczą jest on lewicowy - ocenia ekspert, krytykując jednocześnie m.in. obniżenie wieku emerytalnego w Polsce i upaństwowienie banków.

pap, jb