Maląg: najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo Polaków

Najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo Polaków w obliczu wojny za wschodnią granicą – powiedziała w niedzielę w Kobylej Górze minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas pikniku służb ratowniczych Akademia Ratownicza RENEGADE/SAREX

W niedzielę w wielkopolskiej Kobylej Górze odbywa się największy piknik służb ratowniczych w kraju pod nazwą Akademia Ratownicza RENEGADE/SAREX. Podczas tego wydarzenia można zobaczyć w akcji wszystkie służby biorące udział w działaniach ratowniczych i poszukiwawczo-ratowniczych.

Obecna na pikniku minister Marlena Maląg podczas jego uroczystego otwarcia powiedziała, że najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo Polaków w obliczu wojny w Ukrainie.

Musimy w sposób odpowiedzialny dbać o bezpieczeństwo Polaków, szczególne w obliczu wojny za wschodnią granicą. Poczucie bezpieczeństwa w piramidzie potrzeb zawsze jest na szczycie, ale nie zawsze zdajemy sobie w pełni sprawę, jak o to bezpieczeństwo trzeba walczyć, troszczyć się i umieć skoordynować wspólne działania – powiedziała.

Minister rodziny skierowała podziękowania do szefów służb – wicepremiera Mariusza Błaszczaka i ministra Mariusza Kamińskiego - którzy nadzorują służby działające w kraju.

Widzimy, jak to jest ważne, abyśmy w sposób odpowiedzialny oraz umiejętny mogli te działania podejmować. Kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, my staramy się zabezpieczyć Polaków i robimy to pod wieloma względami – oświadczyła szefowa resortu MRiPS.