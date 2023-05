Pierwsza taka inwestycja na Ukrainie. Zaangażowana polska firma

Polska spółka Hynfra, japońska korporacja Tsubame BHB oraz ukraińska firma UTEM podpisały list intencyjny. Umowa dotyczy zbudowania Zielonej Strefy Przemysłowej w Buczy na Ukrainie - podaje portal wysokienapięcie.pl

Celem tej Strefy jest zapewnienie autonomii energetycznej za pomocą wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wodoru i amoniaku.

To przełomowa chwila. Stymulujemy rozwój gospodarczy w ramach zielonej reindustrializacji, która jest tak potrzebna Ukrainie, by się odbudować. Jednak najważniejszy wymiar tego projektu to także bezpieczeństwo i odporność systemu energetycznego, ciepłowniczego i paliwowego miasta na terrorystyczne praktyki federacji rosyjskiej. Cieszymy się, że nasza koncepcja, którą rozwijamy w Sanoku, będzie wdrożona w mieście-symbolu jakim jest Bucza” – powiedział prezes Hynfra Tomoho Umeda, cytowany w komunikacie