Szwed: rząd przeznaczy 300 mln zł na program "Senior+"

Wiceminister rodziny odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów w sprawie realizacji programu „Senior+”

Przypomniał, że program skierowany jest do samorządów, a jego celem jest organizacja miejsc pobytu i aktywizacji seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Jeśli chodzi o dzienne domy seniora, może być dofinansowanie do 80 proc. kosztów tego zadania, czyli do 400 tys. zł. W przypadku klubu seniora jest to kwota 200 tys. zł - poinformował.