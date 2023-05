Premier: będę wnioskował o wzmocnienie sankcji na Białoruś

W środę premier Morawiecki udał się z wizytą do Hagi, gdzie spotkał się z premierem Rutte

Podczas rozmów premierzy wzięli udział w konferencji prasowej. Szef polskiego rządu podkreślił, że „Holandia ma naprawdę ogromną wrażliwość na sprawy związane z tym obecnym kryzysem, obecnym wielkim wyzwaniem, z jakim się wszyscy mierzymy - z wojną na Ukrainie”. Jak ocenił, wśród państw wspierających Ukrainę Holandia i Polska „należą na pewno do tych, które są na tej samej długości fali”.

Premier odniósł się także do międzynarodowych i unijnych sankcji nakładanych na Białoruś.

Wyzwaniem jest migracja jako taka, a już w szczególności kolejne trasy migracyjne - przez Białoruś z Bliskiego Wschodu; sztucznie wywoływane migracje to nie jest problem, z którymi chcemy się mierzyć - dodał.

Polska w odniesieniu do ostatnich działań reżimu Łukaszenki na Białorusi i ostatnich działań całkowicie łamiących i depczących prawa człowieka musiała zareagować dodatkowym pakietem sankcji; będę na Radzie Europejskiej także o umocnienie, wzmocnienie sankcji wobec Białorusi - ponieważ widzimy doskonale, jak bardzo Białoruś jest zależna od Rosji. Doświadczamy tego w tym sztucznym ataku migracyjnym, przeciwko któremu się obroniliśmy - mówił premier, zapowiadając rozmowy z premierem Holandii o wyzwaniach związanych z migracją.

Szef polskiego rządu podkreślił także, że Białoruś jest wykorzystywana przez Rosję do obchodzenia sankcji.

W związku z tym Polska stara się w sposób bardzo skrupulatny te sankcje nie tylko przestrzegać, ale także uszczelniać. Uszczelnienie pakietów sankcyjnych jest ważne, by Rosja w sposób bardzo głęboki odczuwała wpływ sankcji na jej życie gospodarcze - a odczuwa cały czas za mało - przekonywał.

Dodał, że dlatego „z kilkoma państwami negocjujemy zaostrzenie sankcji wobec Białorusi”.

Oczywiście, kluczowe jest działanie całej Unii Europejskiej. (…) Będę to podnosił na następnej Radzie za parę tygodni; z jednej strony będzie to wzmocnienie mechanizmów uszczelniających pakiety sankcyjnej, a z drugiej sygnał dla wszystkich, którzy chcą blisko i bardzo blisko współpracować z Kremlem, że to się nie opłaca - stwierdził.