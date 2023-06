Co z kopalniami? Dane: wydobycie węgla rekordowo niskie

W ubiegłym roku polskie kopalnie wydobyły ok. 600 tys. ton węgla kamiennego więcej niż rok wcześniej, a sprzedaż tego surowca była większa rok do roku o ok. 5,3 mln ton - wynika z najnowszych danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Wydobycie wzrosło rok do roku o 1,1 proc., a sprzedaż o 10 proc