Marczuk: Kapitał znowu ma narodowość

Unia Europejska wymaga reformy… tylko jakiej? O tym mówił w rozmowie z telewizją wPolsce.pl Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jak wskazał redaktor naczelny „Gazety Bankowej” Maciej Wośko niegdyś wskazanie, że pieniądze mają obywatelstwo było traktowane lekceważąco - dziś widzimy, że kapitał, istotnie - ma narodowość!

Wiceprezes PFR potwierdza to przemyślenie:

Nikt nie zaprzecza, że dziś kapitał ma narodowość. Mało tego - przyznaje się, że to interes narodowy ma znaczenie dla gospodarki i to on stanowi oś dla decyzji. Nieprzypadkowo więc rozmawiamy o suwerenności!