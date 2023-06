Łuczewski o Janie Pawle II: Kim jest dla nas dziś?

Jan Paweł II bez wątpienia był wybitną postacią i bohaterem dla Polaków, jednak jak patrzy się na niego współcześnie? O tym mówił w rozmowie z telewizją wPolsce.pl wiceprezes fundacji Polska Wielki Projekt Michał Łuczewski.

Jak wskazał Łuczewski Jan Paweł II jest nie tylko obiektem zainteresowania młodzieży ale też… socjologów!

Często patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat bohaterów. np. w Irlandii patrzy się na św. Patryka, nie ze względu na jego świętość ale na to, że reprezentuje on Irlandzkość. Tak samo patrzymy dziś na Jana Pawła II-go! Reprezentuje on nie tylko świętość ale też Polskość!