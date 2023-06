Jak poprawić wzrok po wpatrywaniu się w telefon

Każdego dnia staramy się dbać o nasze ciało. Wiemy co szkodzi, a co pomaga. Ze wzrokiem jednak sprawa jest skomplikowana, bo z jednej strony wiemy, że długie wpatrywanie się w ekrany urządzeń elektronicznych nie jest zalecane, ale i tak mimo wszystko to robimy i to zdecydowanie za często. Ale spokojnie, na szczęście istnieją pewne proste wskazówki, dzięki którym wspomożemy nasz narząd wzroku

O czym pamiętać?

Oczy nie lubią zbyt długiego wpatrywania się w jeden obiekt i dlatego co jakiś czas potrzebują chwili wytchnienia. Pracując przy komputerze, co pół godziny powinniśmy odrywać od niego wzrok i skierować go na jakiś inny obiekt lub też spojrzeć za okno itd. Zaleca się także na co dzień, aby co 2-3 godziny całkowicie zamykać oczy na kilka minut. Pozwoli to odprężyć się nerwowi wzrokowemu i choć na moment odciąć się od bodźców świetlnych. Ważne są także metody relaksacyjne. Wystarczy, że położymy palce środkowy oraz wskazujący na gałkę oczną, a następnie nacisnąć, ale tak, żeby nie czuć bólu. Potem dwukrotnie lekko nacisnąć i powtórzyć parę razy.

Długotrwałe wpatrywanie się tylko w obiekty znajdujące się blisko nas również nie jest wskazane. Z tego powodu, aby uniknąć przemęczenia oczu należy na około minutę popatrzyć na dalszy plan.

Odpowiednie żywienie też odgrywa swoją rolę. Warzywem wspierającym wzrok jest marchewka. Zresztą wystarczy tylko spojrzeć na przekrój tego warzywa. Czy nie jest on podobny do wyglądu gałki ocznej? Szczególnie polecany jest sok z marchewki wraz dodatkiem oliwy, która wspomoże wchłanialność zawartych w marchewce witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Oczywiście bez ćwiczeń się nie obejdzie. Jednym z nich jest te zwane „Trataka”. To jedna z technik powszechnie stosowana w jodze, polegająca na ciągłym wpatrywaniu się w jeden cel bez, mrugania. Może to być praktycznie dowolna rzecz, na przykład lampa, świeca czy jakiś inny punkt w oddali. Podczas tego należy się skoncentrować na swoich myślach oraz emocjach. W trakcie ćwiczenia powinniśmy skupiać się tylko na jeden rzeczy na raz, a następnie przywoływać kolejne. W ten sposób rozwijamy oraz wzmacniamy ostrość widzenia. W przypadku bólu oczu lub łzawienia należy na chwilę odpocząć i dać oczom dojść do siebie, bo ćwiczenie to nie ma na celu nam szkodzić, tylko pomóc. Oczywiście powinniśmy ograniczyć korzystanie z urządzeń elektronicznych tuż przed spaniem. Wysyłane wtedy światło niebieskie szczególnie pogarsza widzenie oraz hamuje wydzielanie melatoniny. Ponadto nigdy nie czytajmy książek w zbyt ciemnym pomieszczeniu, gdyż wymusza to na naszych oczach nienaturalnie większą presję, doprowadzając do ich uszkodzeń.

Filip Siódmiak