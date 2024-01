Pryskający olej podczas smażenia? Zobacz, jak temu zaradzić

Kiedy przychodzi do smażenia, chcemy, aby był to proces możliwie najszybszy, a przy okazji niewymagający zbytniego sprzątania. Niestety jednak, na skutek naszych własnych błędów przyczyniamy się do niechcianego tryskania tłuszczu na całą kuchenkę oraz wszytko dookoła. „Strzelający” olej nierzadko powoduje bolesne poparzenia i wywołuje inne problemy zdrowotne, na przykład w przypadku dostania się do wnętrza gałki ocznej. Skoro zatem owe pryskanie jest wynikiem naszych błędów, to w jaki sposób je zminimalizować?

Dlaczego tryska?

Głównym winowajcą jest woda. Może ona dostać się na powierzchnię patelni wraz z wcześniejszym myciem mięsa lub warzyw. Ale nie tylko. Woda znajduje się także wewnątrz większości produktów spożywczych. Wzrost temperatury powoduje, że woda zaczyna parować i dąży do wydostania się na zewnątrz. W efekcie „rozsadza” tłuszcz, który zaczyna „strzelać” na wszystkie strony.

Jak zaradzić?

Jak jednak pokazuje praktyka, nie jest to trudne ani czasochłonne. Pierwszą wskazówką jest dokładne osuszanie oraz „wyciąganie” wilgoci z mięsa, ryb oraz warzyw przed poddaniem ich obróbce termicznej. Ważne jest również upewnienie się, że powierzchna patelni jest sucha i czysta, be zaburzeń oraz cząsteczek wody.

Można też przetrzeć naczynie wacikiem kosmetycznym, lekko nasączonym w occie, który pochłonie resztki wilgoci. Kolejnym krokiem jest dokładne, ale delikatne wytarcie zarówno dna patelni, jak i jej boków przy użyciu bawełnianej ściereczki lub ręcznika papierowego. Unikajmy natomiast ostrych narzędzi. Tylko niepotrzebnie uszkodzimy powierzchnię naczynia. Warto także wypróbować sól kuchenną. Posypcie nią patelnie przed wlaniem oleju. Przyprawa pochłonie wilgoć podczas smażenia. Jeżeli po jakimś czasie na powierzchni tłuszczu znów pojawią się bąbelki, powtórzcie trik z solą.

Filip Siódmiak