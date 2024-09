Klimatyzacja w czasie upału – czy to dobre rozwiązanie?

Praca w czasie upalnych, letnich dni staje się znośna dzięki temu, że pomieszczenia, w których przebywają pracownicy są w większości klimatyzowane. Z pewnością przynosi to ulgę… Ale czy na pewno „klima” bardziej nie szkodzi niż pomaga?

Mieć czy nie mieć?

System chłodzenia pomieszczeń jakim jest klimatyzacja, gdy używany w sposób rozsądny i odpowiedzialny okazuje się zbawienny – uważa dr n. med. Piotr Łacwik, alergolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Co to znaczy?

Nie należy uruchamiać nawiewu na maksymalne obroty przy najniższej możliwej temperaturze. W opinii eksperta różnica pomiędzy zewnętrzem, a klimatyzowanym pomieszczeniem nie powinna wynosić nie więcej niż 6 stopni Celsjusza. Oprócz tego istotną rzeczą jest schładzanie pomieszczenia stopniowo, nie dążąc przy tym do możliwie najkrótszego czasu jego ochłodzenia.

Decydując się na korzystanie z klimatyzacji należy również uwzględnić wrażliwość alergiczną na grzyby czy pleśnie. Stare, niemyte i niezadbane systemy są silnym źródłem patogenów mogących wywoływać silne działania niepożądane.

Z tego względu – jak radzi doktor Łacwik, klimatyzację najlepiej czyścić zgodnie z zaleceniami producenta. Co przez to rozumieć? Regularną wymianę filtrów czy przeprowadzenie dokładnej dezynfekcji. Dbanie o układ klimatyzacji pozwala na wyeliminowanie wielu zagrożeń, co jest niezwykle istotne dla alergików oraz pozwala na zachowanie czystszego powietrza w swoim domu, samochodzie czy miejscu pracy.

Ból gardła i zatkany nos – czy to wina klimatyzacji?

W opinii specjalisty jest to bardzo prawdopodobne. Jak tłumaczy – wychodząc z kilkudziesięciostopniowego upału do pomieszczenia ustawionego na około 18 stopni Celsjusza, istnieje zwielokrotnione ryzyko osłabienia układu odpornościowego, a co za tym idzie przeziębienia.

Jak zauważa doktor Łacwik, kluczowe jest, aby nie nastawiać nawiewu na maksymalne obroty przy jednoczesnym zachowaniu najniższej możliwej temperatury. Lepiej również, aby w miarę możliwości nie kierować zimnego strumienia powietrza wprost na nas. Co niezwykle istotne, ustalenie temperatury na 21 stopni Celsjusza w czasie największych upałów sprawi, iż wydobywające się z dysz powietrze w rzeczywistości będzie znacznie chłodniejsze – przestrzega ekspert. Z tego względu radzi, aby w takiej sytuacji najlepiej nałożyć na siebie choćby cienkie okrycie chroniące nas przed bezpośrednim kontaktem z niezwykle schłodzonym powietrzem.

Klimatyzacja, a rozwinięcie alergii

Zdaniem doktora Łacwika nie jest możliwe, by alergia rozwinęła się od poprawnie używanej klimatyzacji, choć niezadbany system może jednak zaostrzać objawy alergii u już chorujących alergików.

Na co się narażamy?

Pierwszym objawem będą niewątpliwie symptomy grypopodobne czy związane z przeziębieniem, takie jak katar, ból głowy czy gardła, chrypa itd. Jednak długotrwałe wystawienie na działanie zimnego, klimatyzowanego powietrza może stwarzać ryzyko pojawienia się zapalenia zatok – podkreśla ekspert.

Ponadto takie powietrze jest najczęściej bardzo suche, co może wpływać niekorzystnie na skórę oraz śluzówkę, czego konsekwencją są zazwyczaj bóle oczu, gardła, czasem nawet krwawienie z nosa. Zgodnie z rekomendacjami eksperta, można temu zapobiegać, na przykład poprzez częste sięganie po wodę, korzystanie z kropli do oczu czy pastylek z wyciągami roślinnymi wspomagającymi nawilżenie śluzówek.

