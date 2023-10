Szczypiące oczy podczas krojenia cebuli? Koniec z tym

Cebula to warzywo bardzo często wykorzystywane w kuchni. Stanowi ona aromatyczny dodatek do wielu dań, jednocześnie nadając im niepowtarzalnego charakteru i smaku. Niestety jest jeden problem

Chodzi oczywiście o jej obieranie i krojenie, które niejednokrotnie kończy się łzawieniem naszych oczu. Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby, aby temu zapobiec.

Jak kroić?

Pierwszą rzeczą jest uprzednie schłodzenie tego warzywa przed samym krojeniem. W zupełności wystarczy włożenie jej do lodówki lub zamrażalki na około 30 minut. A dlaczego tak? Ponieważ schłodzona cebula wydziela wtedy mniejsze ilości gazu podrażniającego oraz szczypiącego nasze oczy. Należy jednak mieć na uwadze, że ten sposób nie zadziała, wtedy, kiedy spontanicznie będziemy chcieli wykorzystać cebulę. Za to, zdecydowanie lepiej zaplanować sobie posiłki z jej wykorzystaniem i uprzednio ją schłodzić. Znacznie szybszym rozwiązaniem jest na przykład zamoczenie jej w lodowatej wodzie. Pozwoli to szybko obniżyć jej temperaturę i tym samym zmniejszyć ilość wydobywającego się gazu. Ale woda to także świetny neutralizator gazów samych w sobie.

Z kolei niska temperatura hamuje uwalnianie się allinazy. To właśnie ten enzymy po kontakcie z innymi składnikami cebuli przekształca się w drażniący gaz. Kiedy natomiast nie chce się nam zbytnio kombinować, możemy również podsmażyć większe kawałki cebuli na patelni lub w garnku. Z pewnością pomoże to uniknąć pojawienia się łez.

Nóż też jest ważny

Pomóc możemy sobie poprzez zamoczenie noża w zimnej wodzie przed rozpoczęciem krojenia tego warzywa. Wystarczy, że do miski z zimną wodą, a najlepiej kostkami lodu, przez chwilę zamoczymy w niej ostrze noża. Metoda ta pozwala zneutralizować enzymy drażniące oczy. Nie bez znaczenia jest także ostrość noża, im cieńszy i ostrzejszy, tym mniejsze prawdopodobieństwo ulatniania się gazów. Lepiej sprawdzi się też nóż o gładkim ostrzu. Ten z ząbkami miażdży warstwy cebuli i lepiej wpływa na wydobywanie się allinazy. Oprócz noża możemy też wsadzić do ust zapałkę od strony drewnianej. Na zewnątrz powinna znajdować się jej główka. Zawiera ona w sobie siarkę, która skutecznie wychwytuje drażniący gaz.

Filip Siódmiak