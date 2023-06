Glapiński: realizujemy scenariusz tzw. miękkiego lądowania

W Polsce realizuje się scenariusz tzw. miękkiego lądowania, czyli spowolnienia wzrostu PKB, ale bez recesji i wzrostu bezrobocia, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński

W Polsce realizuje się scenariusz tzw. miękkiego lądowania, […] czyli zwolnienie z bardzo wysokiego pułapu wzrostu do niskiego, ale nie do recesji i wzrostu bezrobocia - czyli to, o co nam zawsze chodziło. Łagodne i przejściowe osłabienie dynamiki PKB to jest najlepsza droga do wyjścia gospodarki z okresu wysokiej inflacji - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.