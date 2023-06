Intel zbuduje fabrykę za 20 mld zł. Premier Morawiecki: To największa inwestycja greenfield w Polsce

Intel, amerykański gigant komputerowy, zbuduje w Polsce nową fabrykę w Miękini w okolicach Wrocławia i zainwestuje prawie 20 mld zł (4,6 mld USD) – poinformowała na twitterze Kancelaria Premiera.

„Powstanie zupełnie nowy sektor przemysłowy, który wzmocni strategiczne partnerstwo transatlantyckie, nowe możliwości technologiczne dla Polski. Przeznaczone zostanie 20 mld zł na nową fabrykę” – poinformowała Kancelaria.

Firma poinformowała, że chce zainwestować 4,6 mld dol. i zatrudnić 2 tys. osób w zakładzie integracji i testowania półprzewodników w okolicach Wrocławia.

Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, obecny podczas piątkowej wizyty w okolicach Wrocławia, Intel przeprowadzi największą inwestycję typu greenfield w historii Polski.

„To największa inwestycja greenfield w Polsce (…). Mogę powiedzieć, że (…) wizja rozwoju nowej fabryki Intela jest imponująca” - powiedział premier.

Szef rządu podczas piątkowego wystąpienia podkreślał, że to „wielki moment, nie tylko tutaj dla Polski”. Jak dodał premier planowana inwestycja to „element strategii jednej z największych, najważniejszych technologicznych firm świata - strategii, która ma na celu budowę nowych mocy produkcyjnych w produkcji półprzewodników”.

Mateusz Morawiecki podkreślał, że inwestycja Intela to element „zacementowania, utrwalenia współpracy transatlantyckiej”.

Podkreślił, że planowana inwestycja „daje ogromną satysfakcję; warto było starać się o tę inwestycję”.

„Cieszę się bardzo, że jedno z tych kluczowych ogniw w produkcji najwyżej zaawansowanych technologii będzie zakotwiczone właśnie w Polsce. To jest coś niezwykle ważnego, że inwestycje, które zapewniają bezpieczeństwo, ale jednocześnie też inwestycje, które niesamowicie wpływają na rozwój technologiczny, będą tutaj tworzone w Polsce” - powiedział premier.

Wskazał, że w Polsce, w Gdańsku, Intel ma swoje najważniejsze centrum badań i rozwoju w Europie.

„Świadczy to o tym, jaką wagę firma przykłada do współpracy z Polską i to do współpracy długofalowej” - wskazał. „Covid i zmiany geopolityczne na świecie, wojna na Ukrainie pokazują, jak ważne jest przebudowanie łańcuchów dostaw w taki sposób, aby były one niezależne od zawirowań globalnych, niezależne również od tych porządków, od tych reżimów międzynarodowych, na których nie do końca, nie zawsze można polegać” - powiedział Morawiecki.

Szef rządu dodał, że „od teraz, od tej inwestycji Intela, Polska będzie kluczową częścią wcale nie tak bardzo rozbudowanego systemu dostaw tych najwyżej zaawansowanych technologii”.

Premier i Pat Gelsinger, CEO Intela, podkreślali, że inwestycja Intela w Miękini koło Wrocławia będzie czynnikiem przyciągającym kooperantów i kolejne inwestycje w otoczeniu.

„Zakład pomoże nam sprostać zapotrzebowaniu całego świata na najbardziej zaawansowane technologie. […] Będziemy zaczynali inwestycją sięgającą 4,6 mld USD. To jest magnes dla kolejnych inwestycji, które będą powstawały w otoczeniu” - powiedział Gelsinger.

Gelsinger wskazał także, że Polska była dużo bardziej „głodna” tej inwestycji niż jej konkurenci.

Firma Intel wybrała na lokalizację swojego nowego, zaawansowanego technologicznie zakładu integracji i testowania półprzewodników okolice Wrocławia.

Dodano, że planowana inwestycja o łącznej wartości sięgającej 4,6 mld dol. pozwoli stworzyć 2 000 miejsc pracy w firmie Intel oraz tysiące powiązanych stanowisk u dostawców, a także tymczasowe zatrudnienie podczas prac budowlanych.

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. W UE zatrudnia ok. 10 tys. pracowników.

