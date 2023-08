Jesień może przynieść zmianę nastrojów konsumenckich

Wskaźnik nastrojów konsumenckich zanotował niewielki spadek. Jak wynika z badania firmy GfK– an NIQ company, w sierpniu tego roku, Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł -4,5 i spadł o 1,1 w stosunku do poprzedniego miesiąca. W tym miesiącu poziom nastrojów konsumenckich w Unii Europejskiej spadł: średnia unijna wynosi -17 wobec -16,1 w lipcu 2023 r.

Z badania wynika, że konsumenci spoglądają w przyszłość z dużą ostrożnością, czujnie obserwują rynek pracy i z reguły stronią od większych inwestycji. Większe zmiany mogą nadejść dopiero jesienią.

„W wakacje nastroje konsumenckie wyraźnie się odbudowały i trudno się temu dziwić. Z jednej strony sprzyjały temu sezon urlopowy oraz długie i ciepłe dni. Z drugiej zaś, od wielu miesięcy nie zaobserwowaliśmy na horyzoncie sygnałów wyraźnego słabnięcia gospodarki. Bezrobocie również utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, a wielu ekonomistów – w przeciwieństwie do konsumentów – jeszcze w sierpniu spodziewa się jednocyfrowej inflacji. Obecnie nie ma więc ani powodów do hurraoptymizmu, ani do masowych obaw. Prawdziwa weryfikacja nastrojów dopiero przed nami, na co składają się powrót do codzienności, nadejście jesiennej aury oraz zbliżające się wybory. Z pewnością, bez względu na wynik, nie pozostaną one bez wpływu na odczucia konsumentów” – mówi Artur Noga-Bogomilski, head of market intelligence w GfK – an NIQ company.