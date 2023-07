Na stacjach benzynowych możliwe niewielkie wzrosty cen paliw

Oczekiwany, umiarkowany wzrost cen paliw w kraju to efekt wyższych hurtowych cen paliw w następstwie wzrostu cen ropy naftowej i produktów gotowych na europejskim rynku ARA - wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

6,49 zł/l oraz 6,24 zł/l to średnie detaliczne ceny benzyny Pb95 oraz oleju napędowego na krajowych stacjach. W skali tygodnia benzyna podrożała średnio 2 gr/l, natomiast olej napędowy 5 gr/l. Biorąc pod uwagę obowiązujące na krajowym rynku paliw promocje, w rzeczywistości kierowcy mogą zatankować 30-40 gr/l taniej.

Średnia cena benzyny Pb95 w UE to obecnie około 7,22 zł/l (1,62 euro/l), natomiast diesla 6,75 zł/l (1,52 euro/l). Najniższe ceny benzyny Pb95 (5,77 zł/l) i diesla (5,54 zł/l) są obecnie w Bułgarii. Najwyższą cenę benzyny (średnio blisko 8,8 zł/l) spotkamy w Holandii. Za diesla najwięcej zapłacimy w Szwecji - średnio 8,43 zł/l. Polska ma obecnie czwarte najniższe ceny paliw w UE po Bułgarii, Malcie i Rumunii.

W drugiej połowie lipca średnia cena benzyny Pb95 w Polsce może wzrosnąć do około 6,55-6,59 zł/l. Średnia krajowa cena oleju napędowego może kształtować się w okolicach 6,34-6,39 zł/l.

Oczekiwany, umiarkowany wzrost cen paliw w kraju to efekt wyższych hurtowych cen paliw w następstwie wzrostu cen ropy naftowej i produktów gotowych na europejskim rynku ARA.

Ceny wrześniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent wzrosły w rejon 81 USD/bbl i był to trzeci tydzień wzrostu cen ropy naftowej. Ceny ropy Brent są najwyższe od końca kwietnia. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam wzrosły do 64 USD/bbl. OPEC szacuje wzrost światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku o 2,44 mln bbl/d, natomiast w przyszłym o 2,25 mln bbl/d. Motorem napędowym światowego wzrostu konsumpcji mają być gospodarki azjatyckie, głównie Chiny i Indie. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) spodziewa się wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej i paliw w tym roku o 2,2 mln bbl/d do 102,1 mln bbl/d, natomiast w przyszłym o 1,1 mln bbl/d. Prognozy dla 2023 roku zostały zrewidowane w dół o 0,22 mln bbl/d. Zgodnie z danymi IEA w czerwcu eksport rosyjskiej ropy naftowej i paliw spadł o 0,6 mln bbl/d do 7,3 mln bbl/d i był to najniższy poziom od marca 2021 roku.

