Ekonomiści Credit Agricole spodziewają się w tym roku dwóch obniżek stóp procentowych

RPP może w tym roku obniżyć stopy procentowe dwa razy. W październiku o 25 pb. i w listopadzie o tyle samo – uważają ekonomiści Credit Agricole Bank Polska, o czym piszą w komentarzu do danych GUS o czerwcowej inflacji. Spodziewają się także jednocyfrowej inflacji już we wrześniu.

GUS poinformował, że w czerwcu inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 11,5 proc. i tym samym potwierdził odczyty z tzw. szybkiego szacunku (flash). Według GUS ceny usług wzrosły o 11,7 proc., a towarów o 11,4 proc.

„W kierunku obniżenia inflacji w czerwcu oddziaływała również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w czerwcu do 11,2 proc. r/r wobec 11,5 proc. w maju. Spadek inflacji bazowej wynikał z niższej dynamiki cen w większości jej kategorii: ‘rekreacja i kultura’, ‘restauracje i hotele’, ‘inne wydatki na towary i usługi’, ‘łączność’, ‘zdrowie’, ‘napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe’ oraz ‘transport (po wyłączeniu nośników energii)’. Mimo spadku inflacji bazowej liczonej w ujęciu rocznym, na uwagę zasługuje utrzymujący się jej wzrost w ujęciu miesięcznym, który szacujemy na 0,3 proc. m/m. Pozostaje on relatywnie wysoki na tle wzorca sezonowego, co wskazuje, że w polskiej gospodarce nadal utrzymuje się silna presja inflacyjna” – czytamy w komentarzu ekonomistów banku do danych GUS.

Zdaniem ekonomistów banku dane te są zgodne z prognozą zakładającą, że w kolejnych miesiącach inflacja CPI w Polsce pozostanie w trendzie spadkowym i we wrześniu obniży się do jednocyfrowego poziomu.

„W świetle ostatnich wypowiedzi prezesa A. Glapińskiego uważamy, że skłoni to RPP do obniżenia stóp procentowych na posiedzeniach w październiku (o 25pb) i listopadzie (o 25pb)” – piszą autorzy komentarza.

Podczas konferencji po lipcowym posiedzeniu RPP, Adam Glapiński, prezes NBP, mówił że inflacja spadnie do jednocyfrowego poziomu, to już we wrześniu możliwa będzie obniżka stóp procentowych o 0,25 pkt. proc.

„Jeśli będzie inflacja jednocyfrowa, jeśli projekcja na najbliższe kwartały i lata będzie z 90 proc. pewnością nam mówić, że inflacja dalej będzie spadać, to jest możliwa we wrześniu. Ale mówimy (…) o spadku typu 0,25 – mówił prezes NBP.

