Prezes UOKiK: to nie jest fair wobec klientów

Banki nie mają prawa domagać się waloryzacji kapitału od frankowiczów, ocenia w rozmowie z Business Insider Polska prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny. Zadeklarował też, że UOKiK jest gotów patronować pracom nad jednolitym wzorem umowy kredytu hipotecznego.

Dla nas interpretacja decyzji TSUE jest oczywista - bank nie ma prawa do waloryzacji kapitału. Orzecznictwo Trybunału bardzo jasno wskazuje, jak należy dokonać rozliczenia pomiędzy bankiem a klientem w sytuacji, gdy doszło do upadku umowy przez klauzule abuzywne, które do tej umowy wprowadził bank. Jeśli przedstawiciele sektora bankowego kwestionują orzeczenie TSUE, twierdząc, że nie mogą domagać się wynagrodzenia za kapitał, ale będą dochodziły waloryzacji, to jest to nic innego, jak dalsze przeciąganie tematu. To nie jest fair wobec klientów” – powiedział Tomasz Chróstny portalowi.

Wyrok TSUE zapadł, bez względu czy się z nim ktoś zgadza, czy nie to należy je uznać. Po tylu latach gry na czas i przewlekłości bankowcy powinni umieć przyznać się do błędu, przeprosić i zastanowić się jak w kolejnych latach rozwiązać ten problem, jak również kilka innych w sektorze. Szczególnie, że na horyzoncie materializują się już kolejne ryzyka. Tutaj trzeba usiąść do stołu i UOKiK jest do tego gotowy. Nie może jednak być tak, że banki będą działały tak, jak przez ostatnie trzydzieści lat, udawały, że nic złego się nie stało i nadal naruszały interesy swoich klientów. Zmiana musi mieć charakter jakościowy w całym sektorze - dodał.

15 czerwca przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zapadł wyrok, który uznaje, że prawo Unii Europejskiej nie pozwala bankom na uzyskanie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, ale już nie stoi na przeszkodzie, aby konsumenci uzyskali od banków „rekompensaty wykraczające poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych”.

Prezes Urzędu zadeklarował też, że UOKiK jest gotowy patronować pracom czy nawet przygotować jednolity wzór umowy kredytu hipotecznego.

Po drugiej stronie, czyli w bankach, potrzebujemy jednak konstruktywnego partnera do rozmowy, który jest gotowy zmienić swój dotychczasowy sposób działania i podejście. Gdy będziemy widzieli, że w tym działaniu jest wartość dla konsumentów i rynku, jesteśmy w pełni gotowi patronować pracom czy przygotować jednolity wzór umowy kredytu hipotecznego. Tak jak wspomniałem, chodzi o bezpieczny kredyt hipoteczny oparty o stałą stopę procentową, który mógłby być powszechnie dostępny już po spadku stóp procentowych – powiedział Tomasz Chróstny.

