UE idzie na wojnę. Tym razem ze śmieciówkami

Unia Europejska intensywnie pracuje nad przepisami, które mają wprowadzić zmiany dotyczące zatrudnienia

Konkretniej chodzi o tzw. domniemane zatrudnienie, które w Polsce dotyczy aż 2,5 miliona osób prowadzących jednoosobową działalność i świadczących usługi w ramach umów b2b. Proponowane przepisy oznaczają, że będą musiały przejść na etat. Wpłyną na sytuację między innymi kierowców czy kurierów pracujących dla dużych platform handlowych.

Przewidziane w dyrektywie domniemanie istnienia stosunku pracy wykonawców platformowych będzie musiało zostać rozciągnięte na wszystkie sektory gospodarki. Inaczej do prowadzi to do nierównego traktowania przedsiębiorców prowadzących podobną działalność w zależności od tego, czy zostaną uznani za platformę cyfrową, czy też nie – komentuje w rozmowie z DGP Tomasz Duraj, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.