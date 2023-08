Tak źle nie było. Gazprom na potężnym minusie

Rosyjski gigant energetyczny, Gazprom, odnotował w drugim kwartale 2023 roku stratę netto wynoszącą 18,6 miliarda rubli (około 197 milionów dolarów).

Według doniesień Agencji Reutera, w drugim kwartale 2022 roku firma eksploatująca gaz ziemny wygenerowała zysk w wysokości 1,03 biliona rubli. Znaczący spadek wyniku finansowego jest rezultatem załamania się eksportu gazu do krajów europejskich.

Co prawda, rosyjski potentat gazowy nie ujawnił konkretnych danych dotyczących eksportu, jednak według obliczeń dokonanych przez agencję Reuters, dostawy do Europy w okresie od stycznia do lipca bieżącego roku wyniosły około 15 miliardów metrów sześciennych, w porównaniu do 62 miliardów metrów sześciennych w całym 2022 roku.

W minionych latach wywóz gazu do krajów europejskich stanowił główny filar przychodów Gazpromu.

Przedstawiciele spółki oznajmili, że spadek eksportu do Europy został częściowo zrekompensowany poprzez zwiększone dostawy do Chin. Dodatkowo, na kondycję finansową wpłynął kurs rubla, który w pierwszej połowie bieżącego roku odnotował znaczący spadek wartości.

Jak wspomniano niedawno, rosyjska waluta jeszcze nigdy nie była tak osłabiona — w stosunku do dolara straciła niemal 25 procent w ciągu tego roku, silniejsze spadki odnotowano jedynie w przypadku argentyńskiego peso i tureckiej liry.

Handel surowcami stanowi jedno z głównych źródeł przychodów Rosji, które umożliwia finansowanie działań wojennych na Ukrainie.

businessinsider, jb