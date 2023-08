Ekspert: Koniunktura odbije w kolejnych miesiącach

W II kwartale PKB zmalał w ujęciu rocznym o 0,5 proc. Na II kwartał tego roku przypadł dołek koniunktury, w kolejnych kwartałach nastąpi powrót do dodatniej dynamiki PKB – powiedział ekonomista PKO BP Kamil Pastor.

W czwartek Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2023 roku. W połowie sierpnia GUS podał szybki szacunek PKB za II kwartał br. Według tamtych danych, PKB w II kw. zmalał o 0,5 proc. w ujęciu rok do roku, zaś w ujęciu kwartał do kwartału – po odsezonowaniu – spadł o 3,7 proc.

„Nie spodziewamy się zmian w czwartkowym odczycie GUS. Sądzimy, że podtrzyma on swój szybki szacunek i ogłosi, że PKB w II kw. w ujęciu rocznym zmalał o 0,5 proc. w stosunku do I kw., kiedy ten spadek wyniósł 0,3 proc. rok do roku” – powiedział Kamil Pastor.

Dodał, że porównania zmian PKB w ujęciu kwartał do kwartału mają mniejszą wartość informacyjną ze względu na problemy z odsezonowywaniem, które pojawiły się po pandemii i nadal się utrzymują.

„W danych o wstępnym szacunku poznamy strukturę wzrostu PKB. Spodziewamy się, że w II kwartale pogłębił się spadek konsumpcji prywatnej, co oznacza, że ten spadek trwa już przez trzy kwartały z rzędy w ujęciu rocznym. Jednocześnie sądzimy, że pozytywnie na PKB wpłynęły inwestycje oraz eksport netto” – powiedział ekonomista PKO BP.

Jego zdaniem II kwartał był ostatnim ze spadkiem PKB.

„Na II kwartał 2023 r. przypadł dołek w tym cyklu koniunkturalnym, w kolejnych kwartałach widzimy powrót do dodatniej dynamiki PKB. Przyczyni się do tego ożywienie po stronie konsumpcji. Tutaj zaś będzie kluczowy spadek inflacji, dzięki czemu dochody realne konsumentów znowu zaczną rosnąć” – stwierdził Kamil Pastor.

