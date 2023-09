PKO BP: Będą dalsze obniżki stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może w tym roku obniżyć stopy procentowe jeszcze o 50 pb i tym samym stopa referencyjna może wynieść 5,5 proc., a w przyszłym roku 4,5 proc. – uważają ekonomiści PKO BP.

„Decyzja RPP pokazuje, że jej funkcja reakcji przesunęła się w kierunku koncentracji na narastających ryzykach dla wzrostu gospodarczego, co przy zakładanym przez nas utrzymaniu trendu dezinflacyjnego będzie skłaniało RPP do dalszych obniżek stóp, docelowo do 5,50 proc. na koniec tego roku oraz 4,50 proc. na koniec 2024 r.” – piszą ekonomiści PKO BP w Dzienniku ekonomicznym.

Ich zdaniem sprzyjać temu będzie oczekiwane zakończenie podwyżek stóp procentowych przez Fed i EBC, a także początek luzowania polityki pieniężnej w naszym regionie. Jako główne ryzyko dla takiego scenariusza wskazują przedłużające się osłabienie złotego.

RPP obniżyła, podczas wrześniowego posiedzenia, stopy procentowe o 75 pb, co bardzo zaskoczyło rynek. Ekonomiści prognozowali bowiem, że dojdzie do obniżki stóp procentowych, ale o 25 pb. Niektóre prognozy wskazywały, że w tym roku dojdzie do 3 obniżek w sumie o 75 pb.

Jak uzasadniał decyzję Rady Adam Glapiński, prezes NBP, obniżka stóp jest wynikiem szybszego od oczekiwań spadku inflacji wraz z silniejszym od przewidywań pogorszeniem koniunktury.

Szef NBP powiedział także, że od pięciu miesięcy w Polsce nie mamy już do czynienia ze zmianą cen, w tym czasie inflacja wyniosła 0,5 proc., a we wrześniu inflacja osiągnie poziom 8,5 proc., w październiku wyhamuje do 7,4 proc., a na koniec roku ma wynieść 6-7 proc.

„Te przewidywania plasują się 0,5-1pp poniżej naszych prognoz” – piszą ekonomiści PKO BP w komentarzu.

Prezes NBP mówił, że wspomniany wrześniowy poziom oznacza, że spełniony został warunek jednocyfrowej inflacji.

„Inflacja za wrzesień będzie wynosiła prawdopodobnie nieco powyżej 8,5 proc., a to oznacza, że w dniu dzisiejszym ta inflacja jest jednocyfrowa. Tak więc dotrzymane zostały warunki, spełnione w pełni, o których mówiłem wcześniej, zapowiadając obniżki stóp procentowych – że wystarczające, ale i konieczne warunki to jest jednocyfrowa inflacja i prognozy - zarówno nasze, jak i zewnętrzne - które w sposób jednoznaczny stwierdzają, że w następnych kwartałach inflacja będzie szybko maleć. Oba te warunki zostały spełnione” – mówił prezes NBP podczas konferencji prasowej.

Główny Urząd Statystyczny informował wcześniej, że inflacja konsumencka – według tzw. szybkiego szacunku - w sierpniu 2023 r. wyniosła w ujęciu rocznym 10,1 proc. z 10,8 proc. w czerwcu, zaś w stosunku do lipca nie zmieniła się. Czytaj więcej: Na ostateczny odczyt inflacji mogą wpłynąć ceny prądu

Szef NBP – na co zwracają uwagę ekonomiści PKO BP - zadeklarował, że RPP przyjmuje nastawienie spójne z nastawieniem Fed i EBC – NBP nie będzie predefiniować dalszych ruchów, w pełni uzależniając je od napływających danych. Zapowiedział jednak, że dalszy spadek inflacji w kierunku 5 proc. będzie za sobą pociągał obniżki stóp.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła na wrześniowym posiedzeniu stopy procentowe o 75 pb. Teraz stopa referencyjna wynosi 6 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 6,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 5,50 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 6,05 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 6,10 proc. w skali rocznej.

