Prof. Raczkowski: decyzja RPP jest merytorycznie uzasadniona

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 0,75 pkt., w tym referencyjną do poziomu 6 procent

Według ekspertów obniżka stóp procentowych nie jest zaskoczeniem, choć jej skala jest większa niż przewidywał rynek.

Decyzję skomentował profesor Konrad Raczkowski. To uznany ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, nadzorowaniu i doradzaniu w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) oraz Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE). Jest też byłym wiceministrem finansów.

Mam wrażenie, że w dyskusji o inflacji od dłuższego czasu w przekazie głównego nurtu nastąpił stan hipnozy. To tak, jakbyśmy mieli jeden konsensus psychozy formacji mas, który mówi, że bez względu na to, jakie decyzje podejmie RPP i NBP, będą one błędne. Otóż tak nie jest. Wyższe stopy procentowe oddziałują na inflację głównie poprzez kanał kredytowy, kursu walutowego, czy kanał bilansu płatniczego i zmniejszają zagregowany popyt, czego doświadczyliśmy w ostatnich dwóch kwartałach, a co jest oznaką hamowania gospodarki. Trzeba porzucić hasłowe i konwencjonalne myślenie, że wyższe stopy procentowe zmniejszają inflację. Owszem, może tak być i będzie przy książkowych i modelowych założeniach, ale takich nie mamy. Pogląd ten został zresztą sfalsyfikowany w ubiegłej dekadzie, gdzie po kryzysie finansowym 2008+ obowiązywały przez długi okres niskie stopy procentowe i niska inflacja, a według teorii, nie powinno tak być - tłumaczy prof. Konrad Raczkowski w rozmowie dla portalu fpg24.pl.