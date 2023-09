Jeszcze we wrześniu cena benzyny i oleju napędowego poniżej 6 zł

Jest szansa, że w drugiej połowie września kierowcy będą mogli tankować benzynę i olej napędowy za cenę poniżej 6 zł/litr - wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Za nami kolejny tydzień z rzędu, kiedy ceny paliw na stacjach wyraźnie zmierzają w kierunku 6 złotych za litr. I chociaż do średniego poziomu 6 złotych za litr jeszcze brakuje, to nie wykluczone że w drugiej połowie września będziemy tankować benzynę Pb95 i diesla po 5,99 z/l, przynajmniej na części stacji.

Tymczasem aktualne średnie ceny paliw wynoszą: benzyny bezołowiowej 95 - 6,32 zł/l, bezołowiowej 98 - 7,00 zł/l, oleju napędowego 6,23 zł/l, autogazu - 2,83 zł/l. Największe korekty w dół notujemy dla benzyny Pb95 - spadek średnio o 27 gr/l w ciągu ostatniego tygodnia. Mniej taniały benzyna Pb98 i olej napędowy, tu spadki wynoszą odpowiednio 16 i 19 gr/l. Podobnie jak przed tygodniem rosły ceny autogazu, ale podwyżki w tym tygodniu są o wiele mniejsze - średnio o 2 gr/l.

Spadki cen paliw na stacjach są konsekwencją obniżek cen na rynku hurtowym. Hurtowe ceny spot w rafineriach na terenie kraju od początku września spadły odpowiednio w przypadku Pb95 o blisko 10 proc., a oleju napędowego o blisko 6 proc.

Ropa naftowa

Ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent ustanowiły nowe tegoroczne maksima w rejonie 94 USD/bbl. Ropa naftowa Brent pozostaje najdroższa od połowy listopada 2023.Ceny rosyjskiej ropy naftowej Urals FOB Rotterdam wzrosły do 83,70 USD/bbl i są najwyższe od lipca 2022 roku. Ceny diesla CIF NWE na europejskim rynku ARA wzrosły do 1 043 USD/t co oznacza, że diesel jest najdroższy od listopada 2022 roku

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) prognozuje wzrost światowej konsumpcji ropy i paliw w tym roku o 2,2 mln bbl/d do 101,8 mln bbl/d z czego około 1,6 mln bbl/d wzrostu przypadnie na same Chiny.W lipcu chiński popyt na paliwa i ropę osiągnął rekordowy poziom 16,7 mln bbl/d.W roku 2024 oczekiwany jest spadek światowego tempa wzrostu popytu do 0,99 mln bbl/d. Konsumpcja ropy naftowej i paliwa w Chinach ma wzrosnąć 0,64 mln bbl/d.

IEA w związku z zauważalnym wzrostem popytu w drugiej połowie tego roku (1,5 mln bbl/d w porównaniu z pierwsza połową tego roku) i zapowiedziami utrzymania do końca roku dodatkowych cięć produkcji przez Arabię Saudyjska i Rosję w wielkości 1,3 mln bbl/d, oczekuje w drugiej połowie roku deficytu podaży na średnim poziomie 1,24 mln bbl/d (1,4 mln bbl w III kwartale i około 1,1 mln bbl/d w IV kwartale). W ocenie OPEC w IV kwartale deficyt ropy naftowej wzrośnie do 3 mln bbl/d.

