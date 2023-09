Fundacja Dorastaj z Nami podpisała Kartę Praw Dziecka w Biznesie

Fundacja Dorastaj z Nami wraz z innymi organizacjami społecznymi i firmami podpisała Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Dokument ten jest deklaracją, w której środowiska biznesowe wyrażają uznanie dla praw dziecka i zobowiązują się do ich ochrony.

Dokument został przygotowany i podpisany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi. Organizacje, które podpisują Kartę, wyrażają wolę tworzenia przyjaznych miejsc pracy dla rodziców, wspierania ich w godzeniu ról rodzica i pracownika, szanowania praw dzieci jako użytkowników produktów i usług oraz odbiorców przekazów marketingowych. Ponadto, zobowiązują się do prowadzenia odpowiedzialnej sprzedaży produktów i usług oraz wprowadzenia odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów i partnerów biznesowych i społecznych. Karta Praw Dziecka w Biznesie jest istotnym głosem w debacie o ochronie dzieci w Polsce.

„Dla Fundacji Dorastaj z Nami ochrona praw dziecka i jego podmiotowości jest celem nadrzędnym. Nasi Podopieczni i ich dobro są dla nas najważniejsze. Towarzyszmy im przez cały okres ich dorastania, wspierając ich rozwój i dbając o ich bezpieczeństwo. Dlatego przyłączyliśmy się do inicjatywy powstania Karty Praw Dziecka w Biznesie i jako organizacja wspierająca braliśmy udział w pracach grupy roboczej, która współtworzyła ten dokument To dla nas kolejny krok w profesjonalizacji naszych działań i budowania standardów ochrony dzieci” – powiedziała Anna Kowalik-Mizgalska, członkini zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Jedną z praktyk, którymi kieruje się Fundacja Dorastaj z Nami jest angażowanie dzieci w działania medialne Fundacji. Często są one głównymi bohaterami wystaw i kampanii społecznych organizowanych przez Fundację.

„Poprzez zapraszanie podopiecznych wraz z bliskimi do udziału w naszych przedsięwzięciach uświadamiamy im cele naszych działań i staramy się, by byli przygotowani do pełnienia funkcji ambasadorów. Naszą główną zasadą podczas publikowania treści dotyczących niepełnoletnich Podopiecznych jest dbałość o kontekst, w jakim się oni pojawiają. Teraz planujemy pójść krok dalej i zacząć przygotowywać politykę ochrony praw dziecka w naszej organizacji. Naszym celem jest opracowanie zbioru zasad i standardów pomocnych w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska, w którym dzieci będą mogły się rozwijać i bezpiecznie dorastać. Wdrożona polityka zapewni także doradcom edukacyjnym i pracownikom Fundacji wiedzę, jak postępować w przypadku naruszenia praw dziecka – w organizacji lub poza nią” – dodała Magdalena Ząbek, koordynatorka ds. relacji z podopiecznymi.