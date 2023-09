Czy opozycja chce wyprzedaży polskich spółek? [Wideo]

Mamy cztery pytania referendalne i jedno z pytań dotyczy wyprzedaży polskiego majątku za bezcen zagranicznym podmiotom. W przypadku przejęcia władzy przez opozycję, partie zakładają kontynuację procesu prywatyzacji. Czy opozycja na pewno chce wyprzedaży polskich spółek? Gościem Aleksandry Jakubowskiej był Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych

Redaktor Aleksandra Jakubowska: Opozycja, sugeruje, że w przypadku przejęcia władzy, mogłaby kontynuować proces prywatyzacji.

Minister Andrzej Śliwka: Rozmawiając z mieszkańcami mojego regionu, widzę, że kwestia wyprzedaży majątku narodowego jest bardzo ważna. Pamiętamy, co działo się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to wiele spółek Skarbu Państwa zostało wyprzedanych za bezcen, co kosztowało nas blisko 60 miliardów złotych. Gdyby te spółki były dobrze zarządzane, mogłyby przyczynić się do budżetu państwa poprzez płacenie podatków, jak to ma miejsce obecnie w przypadku Orlenu, który w pierwszym półroczu 2023 roku wpłacił 35 miliardów złotych.

Redaktor Aleksandra Jakubowska: Ale może warto wziąć pod uwagę, że w czasach prywatyzacji Leszka Balcerowicza brakowało kapitału, co sprawiło, że prywatyzacja była nieunikniona.

Minister: Jeśli spojrzymy na lata 2007-2015 i działania polityków Platformy Obywatelskiej w Ministerstwie Skarbu, to możemy dojść do wniosku, że nie zawsze byli oni zainteresowani rozwojem majątku narodowego. Spółki, które zostały wyprzedane, nie ograniczały się tylko do Ciechu czy polskich nagrań, dotyczyło to także strategicznych spółek takich jak Tauron czy PGE. Prywatyzacja miała miejsce na ogromną skalę, i dotknęła również Lotosu oraz instytucji finansowych, takich jak Bank PKO BP.

Ostatecznie to społeczeństwo będzie miało decydujący głos w referendum, a wybór będzie miał wpływ na dalszy kierunek rozwoju kraju.