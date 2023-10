Poseł Lewicy: w Polsce żyje się lepiej

- Myślę, że w Polsce nie żyje się gorzej, a raczej bym powiedział, że lepiej - przyznał poseł Lewicy, Marek Dyduch w rozmowie z Robertem Mazurkiem

Dziennikarz RMF FM prosił Dyducha o podsumowanie ostatnich ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Myślę, że (w Polsce - przyp. red.) nie żyje się gorzej, a raczej bym powiedział, że lepiej, patrząc na to, co dzieje się wkoło - ja jestem na wsi i w dużych miastach. Nie mówię „głosujcie na PiS”, bo jest druga część tego pytania - czy mogłoby się żyć jeszcze lepiej. Tutaj mamy wiele uwag do tego, co się wydarzyło przez te 8 lat, głównie związanych z ingerencją PiS-u w życie ludzi, środowisk, czyli ograniczenie aktywności oddolnej, bo to jest istotne - tłumaczył.