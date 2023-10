Przekroczono kolejny próg. Ceny mieszkań w górę!

Średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce wzrosły we wrześniu br. o 10-28% r/r w zależności od miasta, wynika ze wstępnych danych RynekPierwotny.pl. W ujęciu miesiąc do miesiąca średnie ceny we wrześniu zmieniły się w przedziale -2% (Trójmiasto) do +7% (Aglomeracja Katowicka).

We wrześniu 2023 r. średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Krakowie przekroczyła pułap 15 tys. zł, a w Warszawa, która nie odpuściła w wyścigu o miano cenowego lidera wśród największych metropolii - 16 tys. zł! Za to w Łodzi wrzesień przyniósł stabilizację cen, zaś w Trójmieście nawet jej minimalny spadek - wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl” - czytamy w komunikacie. Oazą przestały być we wrześniu miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie średnia cena metra kwadratowego mieszkań z miesiąca na miesiąc podskoczyła aż o 7%. W efekcie była o 12% wyższa niż grudniu ubiegłego roku. Dwucyfrowy wzrost średniej we Wrocławiu i Poznaniu nie jest niespodzianką, choć należy odnotować, że po sierpniowym przyspieszeniu cenowym, we wrześniu odnotowaliśmy w tych metropoliach ‘tylko’ 1-proc. podwyżkę - czytamy także.

ISBnews, jb